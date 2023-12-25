أعلنت الصحافة الإيطالية أن صندوق الاستثمار السعودي يسعى لشراء نادي ميلان الإيطالي، خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة ” لا ريبوبليكا ” الإيطالية أن الصندوق يسعى لشراء 100% من أسهم النادي .

وحسب الصحيفة، فأن السعودية تريد دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي، مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد، من صندوق إليوت.

وأضافت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو بالإضافة إلى سعر الفائدة، وسوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت، ما سيسمح لهم ببيع حصة مجموعة ريد بيرد.

وأكدت تقارير أخرى أن شراء ميلان سوف تكلف السعودية 1.5 مليار يورو إجمالي.