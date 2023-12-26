الهند تنشر 3 سفن مزودة بصواريخ موجهة بعد هجوم قبالة سواحلها..#خبر_عاجل

قالت البحرية الهندية في وقت متأخر من الإثنين، إنها تعتزم نشر 3 سفن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب بعد تعرض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي مطلع الأسبوع، في مسعى لـ”الحفاظ على وجود رادع”.

وقال بيان إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة “كيم بلوتو”، التي رست في مومباي الإثنين، وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيّرة.

وأضاف البيان: “ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة”.

وكانت “كيم بلوتو” تعرضت لهجوم، وجهت واشنطن أصابع الاتهام به إلى إيران.

لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال، الإثنين، إن الادعاء الأميركي بأن إيران هاجمت السفينة قرب الهند “لا أساس له من الصحة”.

سكاي نيوز