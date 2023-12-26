التوقعات الجوية لهذه الليلة

إيرادات السدود خلال ديسمبر الجاري

كشف حصيلة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

تأجيل النظر في هذه القضية المرفوعة ضد شفيق جراية

من بينها 13 في العاصمة: 26 دائرة بصفر مترشّح للمحلية..!!

2023/12/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف رئيس جمعية عتيد، بسام معطر، إن “نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية تعتبر الأضعف في تاريخ الانتخابات في تونس وعلى مستوى العالم أيضا”.

وأضاف في تصريح اليوم لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن أسباب عزوف الناخبين وهذه النسبة المتدنية متعدّدة، حيث أن هذه الانتخابات لم ترفقها منظومة قانونية تنظم أعمال المجالس المحلية.

وأوضح أنه إضافة إلى الدائرتين الانتخابيتين ببرج الخضراء وجالطة والتي قالت هيئة الانتخابات في وقت سابق إنه لن يتم تنظيم الانتخابات فيهما، فهناك أيضا 24 دائرة انتخابية بصفر مترشح، بينها 13 دائرة انتخابية في قلب تونس العاصمة.
وتابع معطر أنه كان من المفترض وجود قانوني أساسي ينظم انتخابات المجالس المحلية وعملها وكيفية تدارك غياب التمثيليات في عدد من الدوائر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn