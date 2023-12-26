من بينها 13 في العاصمة: 26 دائرة بصفر مترشّح للمحلية..!!

كشف رئيس جمعية عتيد، بسام معطر، إن “نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية تعتبر الأضعف في تاريخ الانتخابات في تونس وعلى مستوى العالم أيضا”.

وأضاف في تصريح اليوم لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن أسباب عزوف الناخبين وهذه النسبة المتدنية متعدّدة، حيث أن هذه الانتخابات لم ترفقها منظومة قانونية تنظم أعمال المجالس المحلية.

وأوضح أنه إضافة إلى الدائرتين الانتخابيتين ببرج الخضراء وجالطة والتي قالت هيئة الانتخابات في وقت سابق إنه لن يتم تنظيم الانتخابات فيهما، فهناك أيضا 24 دائرة انتخابية بصفر مترشح، بينها 13 دائرة انتخابية في قلب تونس العاصمة.

وتابع معطر أنه كان من المفترض وجود قانوني أساسي ينظم انتخابات المجالس المحلية وعملها وكيفية تدارك غياب التمثيليات في عدد من الدوائر.