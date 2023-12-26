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بصفة إستثنائية.. ضخ 87 طن من السكر في أسواق هذه الولاية..

2023/12/26 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

كشف المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز، بأنه سيتم ضح 87 طن من السكر السائب بالأسواق بصفة استثنائية بالتزامن مع الإحتفال برأس السنة الادارية لتلبية حاجيات المستهلكين بولاية صفاقس .
وأضاف حريز أنه تم اليوم الثلاثاء الإنطلاق في تزويد تجار الجملة بهذه الكميات ليتم لاحقا تأمين وصولها للمواطنين في كل مناطق الولاية على غرار العامرة ،الحنشة ،عقارب ،بئر علي بن خليفة والمحرس، وفق تصريح أدلى به خلال الملتقى السّنوي لممثّلي مركز النّهوض بالصّادرات بالخارج الذي انتظم اليوم الثلاثاء بصفاقس، حسبما نقلته اذاعة الديوان.

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