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نقابة مصنع الفولاذ تكشف: هذا ما تعهّد به رئيس الدولة خلال الزيارة..

2023/12/26 أهم الأخبار, تونس, سياسة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، زيارة غير معلنة الى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
ومن جهته، أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، وعضو النقابة الأساسية للشركة بسّام بن تركية، في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أن رئيس الجمهورية تعهّد بعدم التفويت في الشركة والإبقاء عليها بالقطاع العمومي والعمل على الإستثمار فيها.
وكشفبن تركية، أنه وخلال زيارة رئيس الدولة للمصنع اليوم، تم طرح موضوع ‘الخردة’ في تونس والتي تعتبر من المواد الأساسية للمصنع.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد ضرورة خلق آليات جديدة للتفويت في الخردة الموجودة بالمؤسسات العمومية لفائدة شركة الفولاذ.
ومن جهة أخرى، أكد والي بنزرت تكوين لجنة قيادة تكون شركة الفولاذ ممثلة فيها، وفق ذات المصدر.

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