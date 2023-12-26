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عاجل/هدد بخياطة فمه: تردي الوضع الصحي لغازي الشواشي ونجله يوجه هذه الرسالة لسعيد..

2023/12/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وصف إلياس الشواشي نجل السياسي غازي الشواشي اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، وضع والده الصحي بالمتردي والخطير، حيث لم يعد قادرا على المشي بسهولة والنوم من شدة آلام ألمت به على مستوى الظهر والرقبة.

وقال: ”والدي دخل في حالة اكتئاب ويهدّد بالاقدام على خياطه فمه احتجاجا على الظلم والقهر الذي يتعرض له..”

كما اضاف نجل الشواشي في تصريح لموزاييك ان والده قرر الدخول في حالة عصيان وعزلة في زنزانته رافضا التعامل مع ادارة السجن والوظيفة القضائية، ومقاطعة مقابلة المحامين والعائلة ..وعدم أخذ الدواء رغم أنّه يعاني من أمراض مزمنة”.

وتابع: “والدي سيمكث في زنزنته ولن يغادرها وسيكتفي بتناول الخبز وشرب الماء فقط”، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل من أجل التعجيل بالنظر في القضية ورفع ما وصفها ”بالمظلمة”.

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