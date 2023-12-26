القصرين : ضبط كمية من الزيت النباتي المدعم والسكر والمرطبات في مخزن عشوائي

ضبطت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع الوحدات الأمنية ، اليوم الثلاثاء ، 400 لتر من الزيت النباتي المدعم و240 كلغ من السكر مع حجز كميات هامة من المرطبات صنعت في ظروف غير صحية وفق المديرة الجهوية للتجارة ، سامية البريكي.

وأوضحت البريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الكميات المذكورة من السكر والزيت والمرطبات في محل عشوائي بمدينة القصرين ، مبرزة أن هذه العملية تمت في إطار عمليات المراقبة التي تنفذها الإدارة الجهوية للتجارة ضمن أعمالها الإستقصائية .

وبخصوص زيت الزيتون المدعم ، بينت المسؤولة الجهوية أنه تم تخصيص كمية استثنائية من هذه المادة لولاية القصرين قدرت ب11 ألفا و700 لتر من قبل الديوان التونسي للتجارة ، مشيرة إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة شرعت في توزيعها اليوم على تجار الجملة في معتمديات الجهة مع ضخ كمية منها في مساحة تجارية كبرى في القصرين المدينة .

وأضافت أنه تم الى جانب هذه الكمية تخصيص 39 طنا من السكر المدعم السائب في أكياس سعة 50 كلغ تم توزيعها على تجار الجملة الذين سيتولوا توزيعها على تجار التفصيل (كيس أو كيسين على أقصى تقدير) .

وكشفت البريكي بالمناسبة أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة نفذت اليوم تحت إشراف والي الجهة رضا الركباني زيارة ميدانية لمساحة تجارية تضخ 2700 لتر من زيت الزيتون المدعم مع كمية من السكر السائب تولت خلالها معاينة توزيعها على المواطنين .