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أزمة الحليب: بيرم حمادة يكشف آخر المستجدات موعد عودة النسق الطبيعي للتزود..

2023/12/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدّ عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة اليوم الأربعاء، أنّ اختلال التوازن بين العرض والطلب، بخصوص الحليب، مردّه اللهفة على هذه المادة الحيوية، مرجحا عودة النسق العادي لإنتاج الحليب نهاية شهر جانفي القادم.

وبين المتحدث في تصريح لإذاعة الجوهرة اف ام ان الفلاّح يعاني منذ سنتيْن من نقص فادح في الزراعات الكبرى على مستوى الأعلاف الخَشنة للأبقار والعجول، وهو ما ينعكس على مدى توفر الحليب واللحوم البيضاء والحمراء، مشددا على ضرورة توفير الحبوب بالكميات اللازمة، معتبرا أنّ الكميات الموجودة حاليا غير كافية، حسب تقديره .

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