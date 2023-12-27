البنك المركزي التونسي يدعو البنوك الى فتح الشبابيك السبت المقبل

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البنك المركزي التونسي يدعو البنوك الى فتح الشبابيك السبت المقبل

2023/12/27 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعا البنك المركزي التونسي، البنوك، الى فتح شبابيكها للعموم، يوم السبت 30 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار للقيام بعمليات بالتّنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها.

ويأتي هذا الاجراء، وفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي ، الاربعاء، على موقعه الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بمناسبة رأس السنة الادارية الجديدة 2024.

واكد انه يفتح شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت بغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالدفوعات.

وأوصى المركزي التونسيـ الدّيوان الوطني للبريد باتّخاذ الإجراءات الضرورّية لتأمين استمرارّية عملّيات السحب من الموزعات الآلية الأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة، والتدخل في الابان لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات.

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