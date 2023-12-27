المنستير: تسجيل 185 مخالفة اقتصادية خلال الأيام العشرة الأخيرة

سجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير في الفترة 16 ديسمبر -26 ديسمبر الجاري 185 مخالفة اقتصادية، تعلقت جلّها بإخفاء بضاعة (الحليب والفرينة)، والبيع المشروط، والبيع بأسعار غير قانونية، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي، في تصريح لـ”وات”.

وتتواصل منذ يوم الإثنين الماضي وإلى غاية اليوم عملية توزيع حصة استثنائية من السكر العائلي قدرها 52 طنّا على كلّ تجار الجملة بالجهة وسيكون سعر الكيلوغرام الواحد 1400 مليم، حيث تدخلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بعد تسجيل نقص في مادتي الحليب نصف الدسم والسكر المعلب، كما تدخلت لتوفير الفرينة المدعمة من خلال ضخ حصص استثنائية تراوحت بين 26 و25 قنطارا من الفرينة المدعمة لبعض المخابز بالجهة، حسب أحمد المثلوثي.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال ذات الفترة 1400 لتر من الحليب نصف الدسم، و700 كغ من الفرينة الرفيعة (PS-7 )، و180 لترا من الزيت المدعم لدى مطاعم سيقع إعادة ضخها في المسالك القانونية.

وتتواصل عملية التزويد من الخضر والغلال بصفة عادية وكان لنزول الغيث النافع تأثير إيجابي على الأسعار التي تراجعت خاصة بالنسبة إلى الغلال كالقوارص، حسب ذات المصدر.

ورفعت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير إلى والي المنستير 4 قرارات إدارية متعلقة بمقترحات غلق محلات تجارية للبيع بالتفصيل ومطعممن أجل استعمال مادة مدعمة، وفق المدير الجهوي.

وكانت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير قد انطلقت منذ منتصف الشهر الجاري وبمناسبة السنة الإدارية الجديدة في تنفيذ برنامج لمراقبة سلامة المعاملات التجارية وعمليات التزويد خاصة بالنسبة لمادتي الحليب والفرينة نظرا للطلب الكبير عليهما حاليا.

ووقع التركيز على المحلات التجارية ومحلات صنع وبيع المرطبات غير أنّ فرق المراقبة الاقتصادية لم تسجل إلى غاية اليوم مخالفات اقتصادية متعلقة بالمواد الأولية لصنع المرطبات، حسب نفس المصدر.