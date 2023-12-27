الاحتياطات الأمنية لرأس السنة والعودة المدرسية: محور جلسة عمل برئاسة الحكومة

انتُظمت اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، جلسة عمل خصّصت لاستعراض آخر الاستعدادات والاحتياطات الأمنية الخاصة برأس السنة الإدارية، وذلك بحضور وزير الداخلية كمال الفقي.

وقدّم وزير الداخلية عرضا حول أهم الاستعدادات التنظيمية واللوجستية من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين تنقلات المواطنين بين مختلف الولايات، وذلك تزامنا مع انتهاء العطل المدرسية والجامعية.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، ضرورة حماية المواطنين التونسيين وضيوف تونس، إلى جانب الإحاطة بهم وتوعيتهم بالالتزام بقواعد السياقة الآمنة.