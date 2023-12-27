وصول أكثر من 600 مهاجر إلى لامبيدوزا الايطالية منذ الأمس

إستطلاع رأي: “التونسي متفائل بسنة 2024”..

بعلامة زرقاء.. حساب مزيّف باسم رئيس عربي يثير أزمة!

هام/ تتعلّق بأدوية.. تحذير من هذه الإشهارات على فيسبوك

الاحتياطات الأمنية لرأس السنة والعودة المدرسية: محور جلسة عمل برئاسة الحكومة

2023/12/27 أهم الأخبار, تونس, سياسة

انتُظمت اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، جلسة عمل خصّصت لاستعراض آخر الاستعدادات والاحتياطات الأمنية الخاصة برأس السنة الإدارية، وذلك بحضور وزير الداخلية كمال الفقي.
وقدّم وزير الداخلية عرضا حول أهم الاستعدادات التنظيمية واللوجستية من خلال تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين تنقلات المواطنين بين مختلف الولايات، وذلك تزامنا مع انتهاء العطل المدرسية والجامعية.
وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، ضرورة حماية المواطنين التونسيين وضيوف تونس، إلى جانب الإحاطة بهم وتوعيتهم بالالتزام بقواعد السياقة الآمنة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn