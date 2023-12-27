%11.84 نسبة الإقبال في الدور الأول من الانتخابات المحلية.. وهذه الولاية في الصدارة

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عشية اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023، ندوة صحفية للاعلان عن النتائج الأولية للدور الاول من الانتخابات المحلية التي جرى التصويت فيها يوم الأحد المنقضي 24 ديسمبر 2023.

وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ان عدد المشاركين قد بلغ مليون و74 ألف و 880 ناخبا من جملة 9 مليون 80 ألف و987 ناخبا مسجلين بالسجل الانتخابي، اي بنسبة 11.84%.

وأكّد بوعسكر أنّ ولاية سليانة سجلت اعلى نسبة إقبال بـ 21.58% تليها ولاية زغوان بـ 20.68 %.

وأفادت معطيات الهيئة بأنّ أكبر مجلس محلي من حيث نسبة الإقبال هو بتنغزة بتوفر بـ 44.13% أما أكبر دائرة انتخابية من حيث الإقبال هي 78.58%.

وتتوزع نسب الفائزين بين 9.5% من الاناث و90.5% من الذكور في الانتخابات المحلية.

وبلغ عدد الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني 781 دائرة، في حين حسمت 1348 دائرة انتخابية الفائزين فيها.