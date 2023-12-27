حركة فتح: إيران تستخدم الدم الفلسطيني لاستعراض نفوذها..

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني، إن إيران تستخدم الدم الفلسطيني كورقة لاستعراض نفوذها.

وأضاف الحوراني في تصريح لـ”العربية”، اليوم الأربعاء، أن جزءا من الشباب العربي خدع بالشعارات الإيرانية ويجب أن يدرك خطرها.

كذلك أوضح أن حماس تنظيم فلسطيني، ونتمنى أن تتخلى عن تحالفات إقليمية استغلالية.

جاءت تصريحات الحوراني بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، أن عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حماس، أتت رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قبل 3 سنوات في العراق، الأمر الذي نفته حركة حماس.

وأكد في مؤتمر صحافي بوقت سابق اليوم، أن أحداث السابع من أكتوبر الماضي كانت إحدى عمليات الثأر لاغتيال سليماني، محذرا تل أبيب من هجوم مماثل رداً على مقتل العميد في الحرس رضي موسوي.

كما ألمح المسؤول الإيراني إلى احتمال حصول هجوم آخر على شكل “7 أكتوبر” ثان، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي نفّذته الفصائل الفلسطينية على مناطق في غلاف غزة، وقتل أكثر من 1200 شخص.

في المقابل، أوضحت حماس في بيان، اليوم الأربعاء، أنها أكدت مراراً دوافع وأسباب عملية “طوفان الأقصى”، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.

كما أضافت أن “كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا”، حسب تعبيرها.