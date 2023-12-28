سيدي بوزيد: فرق الشرطة والحرس البلدي تحرر مخالفات صحية وعدلية وتحجز بضائع مختلفة

أفضى العمل الرقابي لفرق الشرطة والحرس البلدي بسيدي بوزيد والرقاب خلال الاسبوعين الماضيين إلى تحرير عدد من المخالفات الصحية والمخالفات العدلية، وحجز بضائع مختلفة، حسب معطيات تم تداولها خلال أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الاسعار وضمان انتظام التزوّد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية الملتئمة امس الأربعاء بمقر ولاية سيدي بوزيد.

وحررت فرقة الشرطة البلدية بسيدي بوزيد 26 مخالفة صحية ضدّ المحلات المفتوحة للعموم من اجل عدم احترام قواعد حفظ الصحة والاستيلاء على الطريق العام والرصيف، بالإضافة الى تنفيذ 30 عملية حجز مختلفة، وتحرير 32 تنبيها كتابيا للمحلات المفتوحة للعموم.

بدورها حررت فرقة الحرس البلدي بالرقاب 13 محضرا عدليا من أجل الاستيلاء على الطريق العام والرصيف، والبناء بدون رخصة، والانتصاب الفوضوي، الى جانب 15 مخالفة صحية، في حين حررت فرقة الحرس البلدي بسيدي بوزيد 4 مخالفات صحية، و20 تنبيها كتابيا للمحلات المفتوحة من اجل الاستغلال المفرط للرصيف، و6 محاضر عدلية من اجل البناء والتعمير والانتصاب الفوضوي، و25 عملية حجز مختلفة.