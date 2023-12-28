

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية للثلاثي الرابع من سنة 2023.

01 أكتوبر 2023

سياسة/انتخابات محلية

عضو الهيئة التسييرية بحزب العمال، عمار عمروسية، يقول في تصريح إعلامي بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب، أن حزبه قرر مقاطعة الانتخابات المحلية.

حركة الشعب تقرر في بيان المجلس الوطني للحركة ترك حرية المشاركة لمناضليها في الانتخابات المحلية، ترشحا وتصويتا.

يوم 09 أكتوبر 2023، المجلس الوطني لحزب “آفاق تونس” يعلن في بيان عن عدم مشاركته في الانتخابات المحليّة.

يوم 23 أكتوبر 2023، انطلاق عمليات قبول إيداع الترشحات لانتخابات المجالس المحلية المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023، ب27 مركز موزعين على كافة الهيئات الفرعية بالولايات، لتتواصل إلى غاية يوم 01 نوفمبر 2023.

يوم 01 نوفمبر 2023، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقرر التّمديد في فترة الترشّحات لانتخابات المجالس المحلّية في دورتها الأولى، المقررة ليوم 24 ديسمبر 2023، بخمسة أيّام، بداية من 2 نوفمبر 2023 وإلى غاية 6 نوفمبر 2023، بهدف تمكين المترشحين من تصحيح ملفاتهم واستكمالها، دون المسّ بالرزنامة الانتخابية.

يوم 07 نوفمبر 2023، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، يعلن في ندوة صحفية تخصص لتقديم حصيلة الترشحات لانتخابات المجالس المحلية، عن قبول 7777 ملف ترشح من بينها 1080 ملف ترشح لحاملي الإعاقة، ويفيد بأن نسبة 22 بالمائة من المترشحين تنتمي إلى فئة الشباب دون سن 35 سنة وقرابة 14 بالمائة من النساء.

يوم 20 نوفمبر 2023، الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، يدعو خلال ندوة صحفية إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية.

يوم 22 نوفمبر 2023، صدور قرار هيئة الانتخابات عدد 11 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، والقرار عدد 12 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، والقرار عدد 13 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

حراك 25 جويلية يعلن خلال ندوة صحفية أنه سيشارك ب15 مترشحا في الاستحقاق الانتخابي المحلي رغم تحفظه على القانون الانتخابي، ويطالب بتنقيحه.

يوم 23 نوفمبر 2023، الحزب الدستوري الحرّ يفيد في بيان بأنه أودع، يوم 21 نوفمبر 2023، ثلاثة مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالأوامر عدد 588 و589 و590، المتعلقة بالانتخابات المحلية، صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء هذه الأوامر.

يوم 28 نوفمبر 2023، رئيس هيئة الانتخابات يعلن خلال نقطة إعلامية أن العدد النهائي والرسمي للمترشحين للانتخابات المحلية بلغ 7205 مترشحا من بينهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي الإعاقة، موضحا أن هؤلاء وبمجرد وصولهم للمجلس يتمتعون بكافة الحقوق للمشاركة في عمليات القرعة لبقية المجالس بالمساواة مع بقية الأعضاء.بوعسكر يشير إلى أنه لم يتم تسجيل أي شغور في كل المجالس وأن العدد الأكبر للمترشحين ينتمون إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة بنسبة 69,1 بالمائة، أغلبهم من الذكور بنسبة 86,6 بالمائة.

يوم 01 ديسمبر 2023، صدور الا?مر عدد 737 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 والمتعلّق بتحديد السّقف الجمليّ للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، والذي ينص على أن تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 يكون بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاصّ دون سواهما على أن يكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.

يوم 12 ديسمبر 2023، 261 شخصية وطنية من سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني تدعو في “عريضة وطنية” تحمل توقيعهم، ونشرها “ائتلاف صمود”، إلى مقاطعة الانتخابات المحلّية، باعتبارها “محطّة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية”.

يوم 16 ديسمبر 2023، صدور قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بضبط قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات المجالس المحلية، وبتنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجالس، وباحتساب النتائج والإعلان عنها.

يوم 24 ديسمبر 2023، إجراء الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية.

عملية القرعة للمترشحين من ذوي الإعاقة إلى المجالس المحلية، التي تم تنظيمها بكافة مقرات الهيئات الفرعية، بالتزامن مع عملية التصويت، تفضي إلى اختيار 279 عضو مجلس محلي من بين 1028 مترشحا (36 إمرة و243 رجلا).

يوم 26 ديسمبر 2023، رئيس الجمهورية يقول على هامش زيارته إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة تعليقا على نتائج الانتخابات المحلية “إن العزوف عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع هو نتاج رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان، ولابد من وقت ليسترجع التونسيون ثقتهم في من يتولون أمرهم، لأن الديمقراطية النيابية لا بد منها”.

يوم 27 ديسمبر 2023، رئيس هيئة الانتخابات يعلن خلال ندوة صحفية تخصص للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، أن نسبة الإقبال بلغت 11,84 بالمائة، وأن التصويت أفضى إلى فوز 1348 مترشحا من الدورة الأولى، وسيتم تنظيم الدورة الثانية للانتخابات في 781 دائرة انتخابية.

02 أكتوبر 2023

سياسة/أمن/معارضة/محاكمات

الحزب الجمهوري يفيد في بيان بأنّ أمينه العام عصام الشابي وموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدّولة” ينفّذون إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بداية من 02 أكتوبر 2023، “تضامنا مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 26 سبتمبر 2023”.

يوم 03 أكتوبر 2023، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، نافع العريبي، يفيد في تصريح لوكالة “وات” بأنه تقرر الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة، وذلك اثر إيقافها من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.

الحزب يطالب في بيان بالإفراج الفوري عن رئيسته ويعلن استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عنها، كما يحذر من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

يوم 05 أكتوبر 2023، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر.

يوم 06 أكتوبر 2023، عضو هيئة الدفاع، كريم كريفة، يصرح خلال ندوة صحفية أن موسي تواجه تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.

يوم 10 أكتوبر 2023، قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقرر الإبقاء على المحامي عياشي الهمامي في حالة سراح بعد الاستماع له، وتحجير السّفر عليه ومنعه من الظّهور في الأماكن العامّة ، وفق بلاغ هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على امن الدولة”.

يوم 12 نوفمبر 2023، جمال الحاجّي، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان، رضا شرف الدين، يفيد في تصريح لوكالة “وات” بأنّه تمّ الاحتفاظ بمنوّبه، يوم 10 نوفمبر 2023، لمدّة 48 ساعة بناء على إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

يوم 20 نوفمبر 2023، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تأذن بالاحتفاظ بثمانية أشخاص من أصيلي جهة القصرين ويعملون بها، من بينهم موظفون سامون بالدولة ومن له نشاطات سياسية مع بعض الأحزاب ومن أصحاب المهن الحرة، من أجل الاشتباه في تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.

قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر بطاقة إيداع بالسّجن ضد محرز الزواري، المسؤول السابق بوزارة الداخلية، في قضية التآمر على أمن الدولة، والذي سبق أن أصدر قاضي التحقيق في حقه سنة2022 بطاقة إيداع في قضية التسفير إلى بؤر التوتر، قبل أن يتم الإفراج عليه.

يوم 23 نوفمبر 2023، دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر رفض، خمسة مطالب إفراج ومطلب استئناف منع للظهور بالأماكن العامة، أصلا، ومطلب إفراج سادس، شكلا، لموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، دون بيان هويات المعنيين بالقرارات.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر، القرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمنع بث حصة برنامج “ميدي شو” ليوم 22 نوفمبر 2023 على موجات إذاعة “موزاييك أف أم”، المخصصة لقضية التآمر على أمن الدولة، “خطوة تصعيدية خطيرة ورقابة مسبقة على العمل الصحفي”.

يوم 24 نوفمبر 2023، عضو هيئة الدفاع عن رضا شرف الدين، جمال الحاجى، يفيد في تصريح لوكالة “وات” بأن قاضى التحقيق قرر، بعد الاستماع إلى منوبه في إطار قضية التآمر على أمن الدولة، الإبقاء عليه في حالة سراح.

يوم 27 نوفمبر 2023، الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني، يفيد في تصريح لوكالة “وات” بإحالة قيادى في حركة النهضة ووزير أسبق للعدل (في إشارة إلى نور الدين البحيري الموقوف منذ 13 فيفري 2023)، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية”، مع رفض مطلب الإفراج عنه.

يوم 28 نوفمبر 2023، المحامية دليلة مصدق بن مبارك تفيد في تصريح لوكالة “وات” أن قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّر الإبقاء عليها في حالة سراح بعد الاستماع إليها إلى حين ختم البحث في شأنها في القضية التي أثارتها ضدها النيابة العمومية على معنى المرسوم 54، وتقول إن التهم الموجهة إليها تراوحت بين التداول في قضية التآمر على أمن الدولة، والتي تم منع التداول فيها، وبين استعمال مقتضيات المرسوم عدد54 بتوجيه تهمة بث الإشاعات والاعتداء على المعطيات الشخصية.

هيئة الدفاع عن عبير موسي تفيد في بلاغ أن منوبتها شرعت في تنفيذ إضراب عن الطعام بالسجن المدني بمنوبة “احتجاجا على اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري”، يتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس”.

يوم 13 ديسمبر 2023، الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تقضي بسجن القياديّة في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، مدّة عام مع تأجيل التنفيذ (6 أشهر من أجل تهمة التحريض و4 أشهر من أجل إتيان فعل موحش وشهرين من أجل نشر الإشاعات)، على خلفية تصريحات إذاعيّة، وفق عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، في تصريح لوكالة “وات”.

جبهة الخلاص الوطني تعبر في بيان عن تضامنها مع عيسى ووقوفها معها من أجل استعادة الحرية.

يوم 19 ديسمبر 2023، قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية.

يوم 21 ديسمبر 2023، التمديد في الإيقاف التحفظي ضدّ كل الموقوفين على ذمّة قضيّة التآمر على أمن الدولة بأربعة أشهر، وفق عضو هيئة الدفاع، دليلة مصدّق، في تصريح لوكالة “وات”.

يوم 22 ديسمبر 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الأمني السابق فتحي البلدي في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية.

سياسة/تونس/الاتحاد الأوروبي/هجرة

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يؤكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، على “أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة”، وذلك خلال تطرقه إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة إلى العرض الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية الدولة ومقاومة الهجرة غير الشرعية، ويعرب عن رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه من قبل الإتحاد الأوروبي، “لا لزُهد المبلغ بل لأن المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما”.

يوم 04 أكتوبر 2023، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن في بلاغ بأن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية.

يوم 05 أكتوبر 2023، الوزارة تؤكد في بيان أن الوثيقة التي نشرها الجانب الأوروبي الخاصة بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، تتعلق ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعنوان سنة 2021″، ولا تمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة، وتعتبر أن إقدام الجانب الأوروبي على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف المبلغ المذكور، “مخالف للأعراف الجاري بها العمل”، مبينة أن مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها تتسم “بعدم الوضوح والتناقض”، وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام.

يوم 11 أكتوبر 2023، رئيس الجمهورية يقول خلال لقائه برئيس الحكومة، أحمد الحشاني، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أنه “تمت إعادة المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة كوفيد لأن هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه”.

04 أكتوبر 2023

جائزة نوبل/كيمياء

منح جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023 لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة من بينهم التونسي منجي باوندي والحامل كذلك للجنسيتين الفرنسية والأمريكية، مكافأة عن العمل على “اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها”.

06 أكتوبر 2023

اقتصاد/استثمار

إطلاق خط القرض الجديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المقدّرة قيمته ب115,6 مليون أورو، والمتعلق بدعم الشركات الصغرى والمتوسطة الموجودة في مناطق التنمية ذات الأولوية أو الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر.

06-07 أكتوبر 2023

صحافة/نقابات/مؤتمر

انعقاد المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرين للمهنة تحت شعار “الصحافة ليست جريمة: حقوق، حرية، وحدة نقابية”.

انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة والمتكون من تسعة أعضاء من بين عشرين مرشحا توزعوا على قائمتين متنافستين وعدد من المستقلين.

يوم 11 أكتوبر 2023، انتخاب زياد دبار نقيبا جديدا للصحفيين التونسيين، وتوزيع المهام داخل المكتب الجديد بالتوافق بين جميع الأعضاء.

07 أكتوبر 2023

تونس/فلسطين/طوفان الأقصى

الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر في بيان عن دعمه للمقاومة الفلسطينية عقب إطلاق عملية “طوفان الأقصى” التي تشنها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الكيان الصهيوني، حيث أطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” صباح 07 أكتوبر 2023 عملية عسكرية شملت إطلاق آلاف الصواريخ وأعمال توغل في مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية واقتحام مستوطنات وأسر العشرات من المستوطنين والجنود الصهاينة، وخلفت مئات القتلى والمصابين الإسرائيليين، فيما قامت قوات الكيان المحتل بقصف قطاع غزة مما أسفر عن خسائر مادية وبشرية في صفوف الفلسطنيين.

وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، انتظمت بدعوة من الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والإشادة بالهجوم المسلح لحماس.

تونس تعبر في بيان لرئاسة الجمهورية عن وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتدعو كل الضمائر الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانبه وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق الشعب العربي في فلسطين.

عديد المنظمات والأحزاب تعبر في بيانات عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المسلحة الباسلة اثر العملية العسكرية النوعية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها دفاعا عن الكرامة والأرض المسلوبة، وتدين العدوان الصهيوني الهمجي.

يوم 09 أكتوبر 2023، رئيس الجمهورية يشرف على جلسة عمل لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني على المستويين الدبلوماسي والصحي، لا سيّما من خلال توفير ما يحتاجه من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم إلى جانب إمكانية نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس وتوجيه إطارات تونسية طبية وشبه طبية مختصة إلى فلسطين.

مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية تعلن، ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تشكيل “اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين” وعن تنظيم مسيرة وطنية يوم 12 أكتوبر 2023.

الهلال الأحمر التونسي يعلن في بيان عن انطلاق حملة تبرع وطنية لجمع المساعدات المالية والعينية من أغذية وأغطية وملابس وتجهيزات ومستلزمات ومواد طبية وأدوية ومولدات كهربائية ومستلزمات نقل الدم، لفائدة الأجهزة الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني، لمدة شهر بداية من 09 أكتوبر 2023.

يوم 12 أكتوبر 2023، مسيرة نظمتها عديد الحساسيات السياسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، انطلقت من مقر الاتحاد نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتنديد بالمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

رئيس الجمهورية يكلف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بتقديم تحفظ على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد، يوم 11 أكتوبر 2023 بالقاهرة، بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

الوزارة تفيد بأن المندوبية الدائمة لتونس لدى جامعة الدول العربية تقدمت بتحفظ الجمهورية التونسية على القرار عدد 8987 الصادر عن اجتماع الجامعة العربية بشان سبل التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن، “جملة وتفصيلا”، وأنه تم تضمين التحفظ التونسي ضمن القرار.

يوم 15 أكتوبر 2023، إقلاع طائرة مساعدات تونسية إلى الشعب الفلسطيني محملة بمواد غذائية وأدوية، من القاعدة العسكرية بالعوينة نحو مطار العريش المصري.

يوم 16 أكتوبر 2023، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظم أمام مقرها بالعاصمة وقفة تضامن ومساندة للشعب الفلسطيني، شارك فيها بالخصوص صحفيون ونشطاء في المجتمع المدني وسفير فلسطين في تونس، هايل الفاهوم.

يوم 17 أكتوبر 2023، مجلس نواب الشعب يصوت بالإجماع، خلال جلسة عامة استثنائية تخصص للنظر في تطورات الوضع الخطير والكارثي في الأراضي الفلسطينية، على لائحة تنتقد موقف جامعة الدول العربية “المتخاذل والمتناقض مع تطلعات الشعب العربي المتمسك بحق الفلسطينيين في تحرير أرضهم المسلوبة وتقرير مصيرهم”.

النواب يشددون على ضرورة سنّ قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تجمع ليلي أمام مقر السفارة الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للاحتجاج على المجازر التّي ترتكبها قوّات الاحتلال في قطاع غزة، وللمطالبة بطرد السفير الفرنسي.

تجمعات شعبية ومسيرات في عديد جهات البلاد للتنديد بمجزرة مستشفى “المعمداني” بغزة، والتي أسفرت عن سقوط نحو 500 شهيد وجريح .

رئيس الجمهورية يدعو خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وان تطبق القوانين الإنسانية التي تم وضعها لشعب فلسطين، ويقول “لا نريد أن يقال أننا ضد اليهود، نحن لسنا ضدهم ولم نكن أبدا نحن السبب في المحارق التي تعرض لها اليهود، فالقضية هي قضية معركة ضد الصهونية العالمية، ولا تراجع عن هذا الموقف”.

يوم 18 أكتوبر 2023، تعليق الدروس بعديد المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني في مختلف أرجاء البلاد، في يوم الغضب الذي دعت إليه العديد من المنظمات التونسية والنقابات والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، تنديدا بالقصف الذي استهدف المستشفى “المعمداني” بغزة.

يوم 20 أكتوبر 2023، حرق العلم الأمريكي أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ودعوات بطرد السفير في وقفة احتجاجية ضد الاصطفاف الأمريكي مع المحتل الصهيوني.

يوم 22 أكتوبر 2023، وصول المساعدات الإنسانية، التي أذن رئيس الجمهورية بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني، عبر معبر رفح البري، والتي تشمل أساسا مستلزمات طبية وصحية وحليب أطفال.

يوم 27 أكتوبر 2023، المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، يقول في كلمة خلال جلسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتّحدة للتصويت على مشروع القرار الأممي الداعي لهدنة إنسانية فورية في غزّة “أن تونس صوتت بالامتناع عن مشروع القرار لأنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد”.

وكان هذا القرار قد حظي بموافقة 120 عضوا ورفض 14 عضوا واحتفاظ 45 بأصواتهم.

يوم 10 نوفمبر 2023، انطلاق حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني ببادرة من الهلال الأحمر التونسي وبإذن من رئيس الجمهورية، تتواصل على امتداد شهر، على خلفية تواصل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة ومواصلة الخرق الصارخ للقانون الدولي الإنساني وتفاقم الحاجيات.

يوم 11 نوفمبر 2023، تحفظ تونس على ما ورد من قرارات في البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، والتي خصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عدى ثلاثة عناصر قالت الوزارة إنها تستوجب من القمّة التركيز الحصري وهي أولا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وثانيا العمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا، وثالثا رفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين.

يوم 13 نوفمبر 2023، إرسال طائرة عسكرية ثانية نحو مطار العريش المصري محملة بما يفوق 13 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة والأطعمة الجاهزة وحليب الأطفال والأغطية وغيرها لفائدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يوم 15 نوفمبر 2023، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، يفيد في تصريح لوكالة “وات” أن الهيئة شاركت، يوم 09 نوفمبر 2023، مع عمداء ونقابات مهنية وهيئات عربية وأجنبية وفريق يضم 300 محامي من عديد البلدان في العالم، في تقديم شكاية مشتركة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين أو من السياسيين، وإصدار بطاقات جلب دولية في حقهم لقيامهم بجرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة.

يوم 17 نوفمبر 2023، أحزاب ومنظمات وجمعيات ومجموعات وشخصيات داعمة للشعب الفلسطيني تعلن في بيان مشترك، تفاعلا مع نداء نقابة الصحفيين المصريين لكسر الحصار على غزة من خلال مبادرة قافلة ضمير العالم، تشكيل التنسيقية التونسية لإسناد هذه القافلة، والتي تتمثل في دروع بشرية من كل أنحاء العالم، تتجمع عند معبر رفح المصري بهدف كسر الحصار على القطاع.

يوم 22 نوفمبر 2023، محتجون من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس يقتحمون فضاء مدار قرطاج ويقطعون حفل افتتاح أيام الفيلم الأوروبي بتونس، معبرين عن استنكارهم مساندة الدول الأوروبية “للعدو الصهويني” وصمتها على ما يرتكبه من مجازر في حق سكان غزة وخاصة الأطفال، ثم يغادرون المكان عند حلول وحدات أمنية، دون حدوث أية مشاحنات.

يوم 03 ديسمبر 2023، إجلاء 39 فلسطينيا من بينهم 29 جريحا على متن طائرة عسكريّة تابعة لجيش الطيران التونسي، حطّت بمطار الحجيج قادمة من مطار العريش المصري.

يوم 04 ديسمبر 2023، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يؤدي زيارة إلى جرحى عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة والذين تمّ إيواؤهم بعدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

يوم 10 ديسمبر 2023، وصول 57 مواطنا تونسيا وأفراد من عائلاتهم من حاملي الجنسية المزدوجة (التونسية والفلسطينية)، من بين المقيمين بقطاع غزة بفلسطين، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، في رحلة إجلاء تابعة لشركة الخطوط التونسية انطلقت من مطار القاهرة الدولي بمصر.

يوم 12 ديسمبر 2023، تونس تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 377 “متحدون من أجل السلام” حول الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في غزة، الذي تم اعتماده في جلسة استثنائية طارئة بأغلبية153 عضوا ومعارضة10 وامتناع23 عن التصويت.

يوم 18 ديسمبر 2023، حلول طائرة تابعة للخطوط التونسية قادمة من مطار العريش المصري، تقل53 جريحا فلسطينيا من ضحايا العدوان الصهيوني على غزة لتلقي العلاج في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة ومن ضمنهم مواطنة تونسية.

10 أكتوبر 2023

سياسة/برلمان/فلسطين/تجريم التطبيع

97 نائبا من عدد من الكتل ومن غير المنتمين إلى كتل يطلبون من مكتب مجلس نواب الشعب الدعوة إلى استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

وكانت كتلة الخطّ الوطني السيادي بالبرلمان قد تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في 12 جويلية 2023.

يوم 22 أكتوبر 2023، لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تصادق بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني برمته معدلا.

يوم 30 أكتوبر 2023، وقفة احتجاجية لعدد من الناشطين السياسيين والنواب والطلبة أمام مجلس نواب الشعب للتنديد بقرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة المقررة يوم 30 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبته بتحديد تاريخ للمصادقة عليه في أقرب الآجال.

مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامة يوم 02 نوفمبر 2023 للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد التداول حول عديد المسائل المتّصلة به.

يوم 02 نوفمبر 2023، افتتاح الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة مقترح القانون عدد14 لسنة 2023 المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أغلب النواب يعتبرون أن المصادقة على هذا القانون سيكون بمثابة حجة جديدة على دعم تونس اللامشروط للشعب الفلسطيني في حربه المتواصلة منذ عقود ضد الكيان الصهيوني، وتكريسا لأحكام دستور 2022 الذي يعتبر التطبيع مع الكيان خيانة عظمى.

توقف أشغال الجلسة بسبب تباين مواقف النواب من المقترح، لتستأنف بنقل رئيس المجلس موقف رئيس الجمهورية من مقترح القانون إلى النواب، والمتمثل في أن هذا القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن رئيس الدولة أكد له “إن الأمر يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا”.

بودربالة يدعو إلى تحاشي إدخال البلاد في المجهول ويتلو مطلبا تقدم به 18 نائبا لإرجاع مقترح القانون إلى لجنة الحقوق والحريات لاستكمال جميع الإجراءات حتى يكون متناغما مع الدستور، والذي تم رفضه بعد تصويت 68 نائبا ضده، فيما صوت 60 نائبا مع تبني الطلب واحتفظ 9 نواب بأصواتهم.

‎رفع الجلسة بعد المصادقة على الفصلين الأولين من مقترح القانون.

يوم 03 نوفمبر 2023، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالمجلس، الجهة المبادرة بمقترح القانون، عبد الرزاق عويدات، يقول في تصريح لوكالة “وات” “نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره مؤكدا على انه لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما انه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني”.

رئيس الجمهورية يقول في كلمة إلى الشعب التونسي “إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم، وأنه ليس في حاجة لشهادة أحد بأن الأمر يجب أن يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني”، ويدعو، بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع، إلى الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الخيانة مقترحا التنصيص على أنه “يعد خائنا للشعب الفلسطيني كل من ارتكب جريمة الخيانة، مع ضرورة تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها”.

سعيد يضيف، بخصوص مقترح القانون “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت أو خارجية، مشيرا إلى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور وأن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.

يوم 04 نوفمبر 2023، حزب العمال ينتقد في بيان ما اعتبره “تدخل رئيس الجمهورية لوقف إصدار مجلس نواب الشعب لقانون يجرم التطبيع”، ويعتبر هذا السلوك “طعنة لفلسطين في هذه اللحظة التي يتعرض فيها شعبها في غزة لحرب إبادة، وإهانة للشعب التونسي الذي ما انفك يطالب بتجريم التطبيع”.

يوم 15 نوفمبر 2023، مكتب البرلمان يقرر تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

يوم 23 نوفمبر 2023، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل تجدد في بيان مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي.

سياسة/برلمان

مجلس نواب الشعب يقرر خلال جلسة عامة سرية رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا، سامي بن عبد العالي، بموافقة48 نائبا مقابل اعتراض32 نائبا واحتفاظ اثنين آخرين بأصواتهما، وذلك تبعا للطلب المقدّم في الغرض من قبل وزارة العدل.

اقتصاد/بنوك/ميزانية/قرض

إبرام اتفاقية لتعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يقدر بحوالي 750 مليون دينار،تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023.

17 أكتوبر 2023

سياسة/تحوير وزاري

رئيس الجمهورية يقرر إنهاء مهام وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، وتكليف وزيرة المالية، سهام نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية.

19 أكتوبر 2023

سياسة/إدارة

رئيس الحكومة يتولى إمضاء 26 إذنا بمأموريّة، تمّ بمقتضاها وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر، كما يأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023.

سياسة/أحزاب

محمد الفاضل عبد الكافي يعلن عن استقالته من حزب آفاق تونس ومن رئاسته للحزب، والتي امتدت منذ انتخابه لهذا المنصب في 20 ديسمبر 2020.

الإعلان خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن تأسيس “حزب مسار 25 جويلية”، بعد أن كان حراكا سياسيا غير مهيكل يحمل اسم “حراك 25 جويلية”، وعن تأسيس اتحاد نقابي موالي له يحمل اسم “الاتحاد النقابي للعمال التونسيين”، بهدف “دعم المسار المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، لتغيير منظومة حكم ما بعد 2011”.

يوم 02 نوفمبر 2023، حزب حركة النهضة يعلن في بيان إن مجلس الشورى للحركة اجتمع عن بعد يومي 29 و30 أكتوبر 2023 وصادق على مشروع لائحة تتعلق بصلاحيات الأمين العام وصوت على تزكية نائب رئيس الحركة وعضو المكتب التنفيذي، العجمي الوريمي، أمينا عاما جديدا للحزب، بعد شغور هذا المنصب اثر استقالة زياد العذاري في نوفمبر 2019.

يوم 10 ديسمبر 2023، انتخاب ريم محجوب رئيسة لحزب آفاق تونس.

20 أكتوبر 2023

تونس/ايطاليا/هجرة

وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج يوقع بتونس مع نظيره الايطالي، أنطونيو تاياني، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة، تمكّن من توفير حصة سنوية بأربعة آلاف بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا.

26 أكتوبر 2023

رياضة/فساد/قضاء

مصدر قضائي يفيد لوكالة “وات” بأنه تم إيقاف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجري، ليلة 25 أكتوبر 2023 بمقتضى بطاقة جلب صادرة في حقه على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده.

يوم 28 أكتوبر 2023، نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، واصف جليل، يقول خلال لقاء إعلامي أنّ إيقاف الجري لم يكن لشبهة متعلقة بقضايا فساد أو اختلاس للمال العام، إنما بناء على شكاية استندت على قانون ملغى يعود لسنة 1977، مشيرا إلى أنّ الإيقاف سببه عقد أبرمته الجامعة مع المدير الفني السابق للجامعة، الصغير زويتة، وأن العقد ابرم بصفة قانونية وأن الوزارة كانت على علم بذلك وصادقت عليه.

31 أكتوبر 2023

سياسة/أمن/سجون

وزارة الداخلية تعلن في بلاغ عن فرار خمسة عناصر خطيرة، محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية، من السجن المدني بالمرناقية، من بينها من هو مورط في قضيتي اغتيال محمد الابراهمي وشكري بلعيد.

وزيرة العدل، ليلى جفال، تقرّر إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه، وتأذن بتعهيد التفقدية العامة لوزارة العدل بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات.

وزارة الداخلية تعلن في بلاغ أنه تقرر إنهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

يوم 01 نوفمبر 2023، رئيس الجمهورية يصف أثناء لقائه مع وزير الداخلية، كمال الفقي، عملية فرار خمسة إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، يوم 31 أكتوبر 2023، بأنها عملية تهريب وأنها ليست مقبولة بأي مقياس من المقاييس، ويقول “إن من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية ومع أطراف في الداخل فهو مخطئ”، مشددا على وجود تقصير من قبل عدد من الأجهزة أو الأشخاص وأنه لا بد من أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم، مضيفا أن كل القرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة.

سعيد يدعو، لدى اجتماعه مع وزيرة العدل، ليلى جفال، إلى ضرورة التوصل بسرعة إلى من نفذ عملية التهريب وخاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، وأن لا تتوقف الأبحاث عند تحديد المسؤوليات داخل السجن لتشمل تحديد المسؤوليات من خارجه باعتبار أنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان.

يوم 03 نوفمبر 2023، مداهمة فرع بنكي في منطقة بومهل من ولاية بن عروس من طرف مجموعة متكونة من خمسة أشخاص والاستيلاء على مبلغ مالي تفوق قيمته 20 ألف دينار، بعد تهديد العاملين بالبنك باستعمال أسلحة بيضاء.

الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس ترجح في بلاغ أن اثنين من العناصر الإرهابية الفارة من السجن المدني بالمرناقية ضالعة في عملية السطو.

يوم 07 نوفمبر 2023، وزارة الداخلية تعلن في بلاغ عن تمكن تشكيلات من قوات الأمن والحرس والجيش من القبض على أربعة إرهابيين فارين من سجن المرناقية خلال تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، وعن تمكن عوني أمن، يوم 5 نوفمبر 2023، من القبض على الإرهابي المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.

يوم 16 نوفمبر 2023، قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق تسعة أعوان سجون، تم إيقافهم في علاقة بملف هروب المساجين من سجن المرناقية، وفق المحامية نادية الشواشي الغزواني التي تنوب عن أحد الموقوفين وهو المدير السابق لسجن المرناقية، في تصريح لوكالة “وات”.

اقتصاد/برلمان/ميزانية

مجلس نواب الشعب يصادق خلال جلسة عامّة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 بــرمّته بـ131 صوتا مقابل 3 محتفظين و3 رافضين للمشروع.

وتقدر مداخيل الميزانية 45،360 مليار دينار ونفقاتها 56،071 مليار دينار، ليكون عجز الميزانية 10،711 مليار دينار، وتتأتى موارد الميزانية أساسا من العائدات الجبائية (39،488 مليار دينار) وغير الجبائية (4،355 مليار دينار) ومن الهبات (1،537 مليار دينار).

07 نوفمبر 2023

سياسة/أمن/قضاء مالي/جرائم مالية

المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، يعلن في تصريح لوكالة “وات” عن إيقاف رجل الأعمال مروان المبروك وصدور قرار الاحتفاظ به لمدة خمسة أيام ومباشرة الأبحاث معه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة تتعلق بجريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهي “مجموعة سيدة “.

إيقاف الوزير الأسبق ورجل الإعمال، عبد الرحيم الزواري، والإذن بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام، وذلك لأبحاث تعهدت بها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، بناء على شكوى مقدمة من جمعية مدنية أعلمت فيها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية تعود إلى الفترة 2019-2020.

يوم 10 نوفمبر 2023، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر التخلي عن ملف قضية مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري وتوجيه تهم إليه تتعلق بإرشاء موظف عمومي واستغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة خاصة لنفسه قصد الإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك.

يوم 14 نوفمبر 2023، إيقاف المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، في مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة وإعلامه بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه، وفق صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .

الحزب يندد “بهذه الممارسة التعسفية” ويعبر عن تضامنه المطلق مع منسقه العام ويطالب بإطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية “الكيدية ضده”.

يوم 15 نوفمبر 2023، عضو هيئة الدفاع عن بن فضل، محمد علي غريب، يقول في تصريح إذاعي إن الأسئلة التي طرحها المحققون على منوبه تعلقت باقتنائه قبل سنوات لأملاك مصادرة بموجب بتة.

يوم 16 نوفمبر 2023، النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تقرر فتح بحث تحقيقي ضد مروان المبروك في عدة جرائم طبقا لأحكام المجلة الجزائية والقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بناء على التهم الموجهة له والتي تشمل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك وجرائم غسل الأموال وجرائم مشاركة موظف عمومي لاستغلال خصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والإضرار بالإدارة.

يوم 19 نوفمبر 2023، حزب “القطب” يفيد في بيان بأن وكيل الجمهورية قرر التمديد بخمسة أيام في فترة الاحتفاظ بمنسقه العام على ذمة فرقة أمنية.

يوم 24 نوفمبر 2023، رئيس الجمهورية يقول خلال لقائه رئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية أن الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون قيمتها الحقيقية يجب أن تعود للشعب التونسي وأن هذه الأملاك تمت مصادرتها من أجل الدولة التونسية وليس من أجل لوبيات كانت متخفية أو لوبيات تحالفت مع لوبيات جاءت بعد 2011.

يوم 25 نوفمبر 2023، جمال الحاجّي، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان، رضا شرف الدين، يفيد في تصريح لوكالة “وات” أنه تم الاحتفاظ بمنوبه لفترة خمسة أيام قابلة للتمديد بقرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد أن تم سماعه من طرف الفرقة الوطنية الأولى للجرائم المالية المتشعبة بالعوينة وإعلامه بأنه محل تفتيش في قضية متعلقة بجرائم مالية تعود إلى سنة 2021، موضحا أن هذه القضية التي فتحت في إطار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قد تم حفظها سنة 2021.

10 نوفمبر 2023

اقتصاد/مؤسسات/نقابات

انتخاب مكتب تنفيذي جديد لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” في أعقاب مؤتمرها الوطني الثالث، وانتخاب أصلان بن رجب رئيسا جديدا للمنظمة للفترة النيابية 2027/2023 خلفا لرئيسها المؤسس، طارق الشريف، اثر نهاية عهدته المتمثلة في دورتين متتاليتين.

14 نوفمبر 2023

سياسة/أمن الدولة الخارجي/قضاء

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق أجنبي وثلاثة تونسيين بعد توجيه تهم لهم متعلقة بالخصوص بالتخابر والإضرار بأمن الدولة الخارجي وتبييض أموال وتكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأملاك والأشخاص.

الأبحاث تبين أن الشخص الأجنبي يقيم علاقات مشبوهة مع عدد من الأطراف الأجنبية والتونسية وانه كان يتلقى من الخارج مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي مليون دينار دون إذن البنك المركزي التونسي.

15 نوفمبر 2023

اقتصاد/نمو

نسبة نمو النشاط الاقتصادي تسجل تراجعا ب0,2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2022، وفق تقديرات المعهد الوطني للإحصاء، ليتراجع بذلك نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة من سنة 2022، حيث أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة.

اجتماعي/بطالة

ارتفاع نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، لتبلغ 15,8 بالمائة مقابل 15,6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء، الذي يرجع هذا الارتفاع، رغم استقرار عدد العاطلين عن العمل، إلى تراجع عدد السكان النشيطين في تونس ب63,8 ألف شخص.

17 نوفمبر 2023

اقتصاد/ميزانية/برلمان

مجلس نواب الشعب ينطلق، في إطار جلساته العامّة، في النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

وتقدّر ميزانية الدولة لسنة 2024 ب77،868 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 9،3 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2023.

يوم 10 ديسمبر 2023، المجلس يصادق خلال جلسة عامّة على قانون المالية لسنة 2024 بأغلبية 116 صوتا ومعارضة4 نوات واحتفاظ 26 آخرين بأصواتهم، ورئيس الجمهورية يتولى ختمه، يوم 11 ديسمبر 2023.

20 نوفمبر 2023

سياسة/أحزاب/جمعيات

مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور، تكشف في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن الإدارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، وأن الجهات القضائية أصدرت أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018 وبحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022.

قدور تعلن عن ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية، بتعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض 57 طلب حل.

يوم 24 نوفمبر 2023، رئيس الجمهورية يقول خلال لقائه رئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية أن هناك جمعيات تتلقى، بالحجة والبرهان، تمويلا من الخارج وهي امتداد لدوائر استخباراتية، ويجب وضع حد لها، ويشير إلى ضرورة التثبت في مصادر الأموال التي تأتي من الخارج وتضخ لتلك الجمعيات، منتقدا القانون المنظم للبنك المركزي.

سعيد يبين وجود جمعية موجودة في الخارج تتلقى سنويا مليارات وتقوم بطريقة غير شرعية بتحويلها لتمويل الأحزاب السياسية، ووجود جمعية أخرى تلقت خلال سنة 2022 أكثر من مليوني دينار من الخارج، ويقول لقد آن الأوان للخبراء وللمفكرين ليعيدوا النظر في المجتمع المدني والسياسي.

يوم 11 ديسمبر 2023، جلسة عمل وزارية، بإشراف رئيس الحكومة وبحضور كل من وزيرة المالية وممثل عن وزارة العدل، تقرّر إحداث “لجنة عبر قطاعية” لصياغة مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات وللنظر في تنقيح قوانين أخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال.

يوم 13 ديسمبر 2023، قيادات من المجتمع المدني تعبر، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عن تخوفها من توجه السلطة السياسية إلى تعديل المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، باتجاه “التضييق على المجتمع المدني”.

21 نوفمبر 2023

تربية/تعليم/احتجاجات

التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب تقرر مع النقابات الجهوية مواصلة تنفيذ مقاطعة التدريس الذي انطلقت يوم 20 نوفمبر 2023 إلى جانب تنظيم يوم غضب وطني يوم 23 نوفمبر 2023 للمطالبة بتنفيذ اتفاق16 نوفمبر2022 الممضى بين الجانبين الحكومي والنقابي والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعيات المعلمين النواب.

يوم 29 نوفمبر 2023، وزارة التربية تدعو في بلاغ منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب إلى الالتحاق بالمندوبيات الجهوية الراجعين إليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، والتي أقرت الترفيع في أجورهم، بداية من سبتمبر 2023، من750 دينار إلى1250 دينار شهريا.

يوم 30 نوفمبر 2023، التنسيقية الوطنية للمعلّمين النواب تعبر عن رفضها لصيغة العقود الجديدة التي أقرتها الوزارة، وفق تصريح الممثل عن التنسيقية، شهاب مصباح، لـوكالة “وات”.

سياسة/نقل/نقابات

الهيئة الإدارية الاستثنائية الطارئة للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تقرر تنفيذ تجمع نقابي يوم 22 نوفمبر 2023 والدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية تتوج بإضراب جهوي عام على خلفية قرار النيابة العمومية القاضي يوم 20 نوفمبر 2023 بالاحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، وأربعة أعوان من الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، منهم ثلاثة نقابيين، في قضية رفعها أحد أعوان الشركة ضد الموقوفين.

يوم 22 نوفمبر 2023، إطلاق سراح العوادني وثلاثة نقابيين آخرين ، بعد أن قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بعدم سماع الدعوى بالنسبة للعوادني ونقابي آخر وشهر سجن مع إيقاف التنفيذ بالنسبة لنقابيين اثنين بتهمة تعطيل حرية العمل والتهديد، وفق ما أفاد به، الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، لوكالة “وات”.

يوم 23 نوفمبر 2023، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يقول لدى افتتاحه أعمال الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد، تعقيبا على إحالة نقابيي صفاقس على القضاء، “واهم من يريد أن يجرنا إلى مربع التصادم وإلهاء التونسيين والاتحاد عن القضايا الحقيقية لأن الاتحاد بوصلته ومنهجيته واضحة ويعرف كيف يدافع عن قضاياه بالطرق القانونية والشرعية”.

23 نوفمبر 2023

سياسة/أموال مهربة

وزيرة المالية تقول، تعقيبها على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان للنظر في ميزانية وزارة المالية، أن تونس تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنه تم تقديم99 طلب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول.

30 نوفمبر 2023

سياسة/هوية بيومترية/وثائق السفر

موافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانونين أساسيين، يتعلق الأول بتنقيح وإتمام القانون عدد27 لسنة1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، والثاني بتنقيح وإتمام القانون عدد40 لسنة1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، في إطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما على مجلس نواب الشعب.

03 ديسمبر 2023

اقتصاد/تجارة/تونس/تركيا

التوقيع بتونس على قرار تعديل اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا، من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات، وفي مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا، وعلى دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي.

05 ديسمبر 2023

اقتصاد/تضخم

تراجع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي لتبلغ مستوى 8,3 بالمائة خلال شهر نوفمبر2023 ، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

إحصاء/نمو ديمغرافي

تراجع عدد الولادات الجديدة في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين ستة 2017 وسنة 2021 بنسبة فاقت 23 بالمائة، حيث بلغ عدد الولادات الجديدة سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة مقابل أكثر من 209 آلاف ولادة خلال سنة 2017، وفق النشرية الإحصائية السنوية لتونس للمعهد الوطني للإحصاء.

كما كشفت ذات الإحصائيات ارتفاعا هاما لعدد الوفيات خلال سنة 2021 إلى أكثر من 107 آلاف وفاة مقابل حوالي 80 ألف وفاة خلال سنة 2020.

06 ديسمبر 2023

تونس/محكمة الجنايات الدولية

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن في بلاغ عن انتخاب أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، هيكل بن محفوظ، لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية، من قبل جمعية الدول الأطـراف في نظام روما الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمعة في دورتها 22، ليكون بذلك أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002.

اقتصاد/رئاسة/مؤسسات عمومية

رئيس الجمهورية يستعرض، لدى استقباله وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر، الأسباب التي أدت إلى الوضع الصعب الذي تعيشه الشركة التونسية للسكر وخاصة منها تدخل عدد من المطلوبين اليوم للعدالة في الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية تحت عنوان تأهيل المؤسسات والمنشآت، ويؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة.

وكان رئيس الدولة أدى، يوم 05 ديسمبر 2023، زيارة إلى مقر الشركة بولاية باجة.

يوم 21 ديسمبر 2023، رئيس الجمهورية يشدد، خلال زيارته إلى المقر السابق للشركة التونسية لصناعة الحليب “ستيل” بباب سعدون، على ضرورة فتح تحقيق معمق في التلاعب بالشركة اثر قرار التفويت فيها سنة 2002 “بتعلة” إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية والمنشآت العمومية، و”المسار الإجرامي” الذي رافق عملية تصفيتها على مدى 20 عاما، وكيفية الحصول على علامتها التجارية وعقاراتها من قبل شركات أخرى.

يوم 26 ديسمبر 2023، رئيس الجمهورية يقول، خلال زيارته إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، إن الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وانه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الآلاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان ويعود للإنتاج، ويؤكد على وجود شخص وشبكة محيطة به مرتبطين بدوائر أجنبية يسعون لتفليس هذه المؤسسة ثم التفويت فيها.

اقتصاد/دين خارجي

تونس تتمكن، إلى موفى نوفمبر 2023، من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي، وفق وزيرة المالية، خلال تدخلها في الجلسة العامّة بالبرلمان المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

07 ديسمبر 2023

اقتصاد/قرض رقاعي

تونس تنجح في تعبئة 1214,8 مليون دينار في إطار الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تواصل من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023، متجاوزة بذلك المبلغ المستهدف والمقدّر ب700 مليون دينار، أي بنسبة استجابة تعادل 173 بالمائة، وفق المدير العام للشركة التونسية للمقاصة.

سياسة/اقتصاد/أملاك مصادرة/فساد

رئيس الجمهورية يستعرض خلال لقاءه مع وزيرة العدل التجاوزات المالية التي تم تسجيلها من قبل أشخاص تولوا الإشراف على مؤسسة “الكرامة القابضة”، ويقول أنه تم فتح تحقيق عدلي في الغرض بخصوص الامتيازات الممنوح إليهم، إلى جانب مسألة التفريط في الأملاك المصادرة.

سعيد يشدد على أن اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة لن تستطيع “بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب” ودعا الرئيس القضاء إلى أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج بإسم المجتمع المدني وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية.

يوم 11 ديسمبر 2023، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يصدر بطاقة إيداع في حق مدير عام سابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد مع الشركة، وذلك في إطار أبحاث شملت 12 طرفا، اثنين منهما بحالة فرار، واثنين محل بطاقة إيداع والبقية محل تحقيق في حالة سراح، على خلفية تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها بأي شكل كان في استخلاص فائدة خاصة لنفسه أو لغيره دون وجه حق قانوني والإضرار بالإدارة وفق الفصلين 96 و99 من المجلية الجزائية.

09 ديسمبر 2023

اقتصاد/تصنيف

وكالة الترقيم “فيتش رايتنغ”، تقررالإبقاء على ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية في مستوى “سي سي سي سلبي”، مرجعة قرارها بالأساس إلى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة وذلك بالتزامن مع القدرة المحدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات.

10 ديسمبر 2023

اقتصاد/عجز تجاري

تقلّص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2023 إلى نحو 16،543 مليار دينار مقابل 23،296 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وتحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 8،1 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، حسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

20 ديسمبر 2023

اقتصاد/تونس/الاتحاد الأوروبي/شراكة

تونس والاتحاد الأوروبي يتفقان على برنامج دعم بقيمة 150 مليون أورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية، يندرج في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الإستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة في 16 جويلية 2023.

22 ديسمبر 2023

اقتصاد/البنك الفرنسي التونسي

صدور القرار التحكيمي في القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال ضد الدولة التونسية، في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعهد بالملف، علي عباس، في تصريح لوكالة “وات”.

القرار يغرم الدولة التونسية بما قدره 343,673 ألف دينار مع نسبة فائدة قدرها 7,2 بالمائة سنويا، بعد أن رفضت الهيئة التحكيمية طلبات الشركة التي كانت في حدود 12,7 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 مليار دينار تونسي.

27 ديسمبر 2023

أمن/إرهاب

وزارة الداخلية تعلن في بلاغ عن تمكن، الوحدة المُختصّة للحرس الوطني ولواء القوّات الخاصّة للجيش الوطني مدعومة بوحدات جيش الطيران، من القضاء على ثلاثة إرهابيين بجبال القصرين، وحجز عدد من الأسلحة والذخيرة والمُتفجرات.