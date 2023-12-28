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انفجار في سفينة أوكرانية بالبحر الأسود..#خبر_عاجل

2023/12/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أصيب شخصان بجروح جراء انفجار لغم بسفينة تجارية ترفع علم بنما كانت متجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني اليوم الخميس

وقال جهاز حرس الحدود في بيان “انفجر لغم بحري للعدو (الروسي) بسفينة مدنية ترفع علم بنما في البحر الأسود. كانت سفينة الشحن متجهة إلى ميناء على نهر الدانوب لتحميل الحبوب”.

وأوضح أن السفينة فقدت قوة الدفع واندلع حريق بعد الاصطدام باللغم. وأُرسلت زوارق جرّ إلى السفينة لمرافقتها إلى الميناء.

وأضاف أن “اثنين من البحارة أصيبا بجروح وعولج أحدهما في الموقع فيما نُقل الآخر إلى أقرب مستشفى لإجراء المزيد من الفحوص.

وكالات

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