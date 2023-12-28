رئيس الدولة: يا أحرار العالم.. إتّحدوا..

ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج.

وألقى رئيس الدولة كلمة، توجّه من خلالها الى الشعب التونسي، باصدق التمنيات بان يكون العام الجديد عام خير ويمن وبركة وسلام.

وفي سياق اخر، قال رئيس الدولة انه وبهذه المناسبة “لا يمكن ان يغيب عنا وعن احدمن احرار العالم العدوان الوحشيالهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني”.

وتابع “اننا من منطلق قناعاتنا الراسخة نفعل كل ما نستطيع للوقوف الى جانب اشقائنا في فلسطين السليبة.. واننا على يقين من ان النصر آت بالرغم من ان قلوبنا تعتصر كمدا وألما.. على يقين من ان فلسطين ستتحرر كلها وسيقيم الشعب الفلسطيني على ارضه، دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

واضاف رئيس الجمهورية: “اننا على يقين من ان المجتمع الانساني بدا يتقدم على المجتمع الدولي التقليدي وسيستمر العالم كله في قادم العقود في هذا الاتجاه وستتغير الكثير من المفاهيم والتوازنات”.

وشدد قيس سعيد على ان المظاهرات في كل دول العالم وفي العواصم الغربية بالذات بمئات الالاف تشير الى ان العالم بدا يدخل مرحلة جديدة في تاريخه وستنتصر القيم الانسانية النبيلة على السياسات التي ادت الى المآسي والمجاعات والحروب”.

وختم سعيد كلمته قائلا: “يا احرار العالم ويا دعاة العدل والكرامة الانسانية.. إتّحدوا حتى يهنّئ بعضنا البعض بكل عام جديد وقد بدأت تتهاوى كل اشكال الاستبداد وتتهاوى معها الصهيونية والعنصرية وكل اشكال الهيمنة والاستعمار”.