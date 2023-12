أوّل تعليق من حنبعل المجبري بعد الإعلان عن اللاعبين المدعوين للـ”كان”..

نشر اللاعب الدولي التونسي لفريق مانشستر يونايتد حنبعل المجبري، اليوم الخميس، تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة X (تويتر سابقا)، وجها من خلالها رسالة إلي الناخب الوطني جلال القادري والمنتخب التونسي قبل المشاركة في كأس إفريقيا.

وكتب المجبري :”الشكر للمدرب جلال قادري وللمنتخب على دعمهم.. لا يمكن المشاركة في مثل هذه المنافسات إلا من خلال الاستعداد والجاهزية.. بالتوفيق لزملائي في الفريق.. هذه الكأس ملكنا”.

يذكر ان الناخب الوطني جلال القادري لم يوجه الدعوة لحنبعل المجبري بعد الإتفاق المسبق معه بسبب عدم جاهزيته البدنية والذهنية.

Merci au coach Jalel Kadri et à l’institution pour leur soutien. On ne peut participer à une telle compétition qu’en étant prêt et serein dans son rôle.

Courage à mes coéquipiers 🦅 Cette CAN est à nous ! 🇹🇳

— Hannibal Mejbri (@HannibalMejbri) December 28, 2023