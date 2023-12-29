فضيحة..حفل لمشاهير “شبه عراة” يثير الغضب..!!

أثارت حفلة نظمها مشاهير روس في ملهى بالعاصمة موسكو، سخطاً في روسيا بسبب مشاركة المدعوين وهم “شبه عراة”، وسط تعاظم المنحى المحافظ في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واندلعت الفضيحة إثر ظهور شخصيات من قطاع الترفيه الروسي قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي بملابس داخلية أو أزياء جريئة، ما أدى إلى توقيف مغني راب شهير ودعوات للمقاطعة وفتح تحقيق جنائي.

في مواجهة ردود الفعل هذه، في مجتمع روسي يشهد توتراً متزايداً بسبب الصراع في أوكرانيا، نشرت منظمة الحدث أناستاسيا إيفلييفا اعتذاراً بالفيديو ظهرت فيه باكية. وقالت: “أود أن أطلب منكم، أيها الشعب، فرصة ثانية.. إذا كانت الإجابة لا، فأنا مستعدة لإعدامي علنا”.

ورفع أكثر من 20 شخصاً دعوى قضائية جماعية ضدها، مطالبين إياها بدفع مليار روبل (11.11 مليون دولار) لمنظمة تدعم الهجوم في أوكرانيا.

ولم تنجح اعتذاراتها في تهدئة المذيع التلفزيوني فلاديمير سولوفيوف، وهو مؤثر مؤيد للكرملين. ورد على تليغرام “هل تريدون فرصة ثانية؟ أحضروا لرجالنا (في أوكرانيا) مدافئ وطائرات بدون طيار”.

وسبق أن وصف ضيوف هذه الحفلة، في نادي “موتابور” الشعبي، بـ”الحثالة”. وصاح بهم قائلاً “ليس لديكم أي فكرة عن مدى كراهية الناس لكم”.

وبحسب وكالة “تاس” للأنباء، حُكم على مغني الراب فاسيو – الذي جاء إلى الحفلة بجورب فقط لإخفاء عريه، بالسجن لمدة 15 يوماً بتهمة “الدعاية المثلية” و”الشغب”.

العربية نت