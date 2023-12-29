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بفليم وثائقي.. إليسا تكشف اسرارها وسبب إصابتها بالسرطان

2023/12/29 أهم الأخبار, متفرقات

تصدر إسم إليسا الترند على منصة إكس في عدد من الدول العربية، بعد إطلاق التريلر الأول لفيلملها الوثائقي القادم على نتفليكس Netflix.
الفيلم يعرض لقطات من المسرحيات التي شاركت فيها إليسا منذ بداياتها، بالإضافة إلى كواليس الحفلات الغنائية التي قدمتها، واللحظات الصعبة التي عاشتها على المسرح ووصلت بها في بعض الأحيان إلى الصراخ والإغماء.
وتظهر إليسا في لقطات عديدة من مناسبات مختلفة في الفيديو التشويقي، وتتحدث عن الانطباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنها قبل معرفتها، وعن معاناتها لأمور عديدة خلال مشوارها وحياتها الفنية لتقول : “تحدّيت ظلم المجتمع، العنصرية، الذكورية، أول مرة العالم بتشوفني هيك، في جرأة بكل شي”.
أما عن التحديات الفنية التي واجهتها فتقول : “في ناس كل ألبوم بِراهنوا إنو أنا ما رح إقدر أوصل للألبوم لي جاية”، لتنهي بعدها حديثها بعبارتها الشهيرة : “It’s Ok”.
وتتحدث إليسا عن كواليس خضوعها للجراحة، وتكشف أن سبب إصابتها بالسرطان يعود إلى علاقة عاطفية سامّة، كما تروي تجربتها مع الأدوية النفسية ومضادات الإكتئاب.

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