من بينها الترجي: تسليط عقوبات ضد هذه الجمعيات الرياضية..

أعلن مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم خلال إجتماعه اليوم عن جملة من القرارات.

وفي ما يلي أبرز قرارات الرابطة اليوم:

1- معاقبة جمعية نادي أولمبيك مدنين بتوبيخ وخطية مالية قدرها (2000د) من أجل العود في إشعال الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بأولمبيك سيدي بوزيد (أكابر ) يوم 21 ديسمبر 2023.

2- معاقبة المعد البدني بجمعية الهلال الرياضي الشابي السيد سيف السايبي بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها (1500د) من أجل ما أتاه خلال المقابلة التي جمعت ناديه بالمستقبل الرياضي بقابس (أكابر ) يوم 21 ديسمبر 2023.

3- معاقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها (25000) من أجل العود في إشعال ورمي الشماريخ على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بالنادي الرياضي الصفاقسي (أكابر) يوم 27 ديسمبر 2023.

4- معاقبة جمعية المرجان الرياضي بطبرقة بتوبيخ من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بالقلعة الرياضية (أكابر ) يوم 27 ديسمبر 2023.

5- معاقبة مدرّب جمعية القلعة الرياضية السيد محمد لطفي الحناشي بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بأربعة مقابلات (04) وخطية مالية قدرها (3000) من أجل ما أتاه خلال المقابلة التي جمعت ناديه بالمرجان الرياضي بطبرقة (أكابر ) يوم 27 ديسمبر 2023 .

6- معاقبة أخصائي العلاج الطبيعي بجمعية جندوبة الرياضية السيد مروان السايبي بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها (1500د) من أجل ما أتاه خلال المقابلة التي جمعت ناديه بالمستقبل الرياضي بقابس (أكابر ) يوم 27 ديسمبر 2023.

7- دعوة لاعبي النجم الرياضي الرادسي محمد علي السعيدي والخضر البوغانمي للمثول أمام مكتب الرابطة القادم جراء ما أتياه خلال المقابلة التي جمعت ناديهما بالشبيبة الرياضية القيروانية (أكابر) يوم 27 ديسمبر 2023 مع إيقافهما عن ممارسة نشاطهما الرياضي إلى حين مثولهما.