سعيّد: لا تسامح مع من يهدر المال العام أو يعطّل المشاريع أو يقف عقبة أمام الشباب

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وتلقيه للتقرير السنوي لسنة 2022 لمراقبة المصاريف العمومية، على مزيد إحكام الرقابة على هذه المصاريف وترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال أو سوء تصرف في المال.

كما أكّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر على ضرورة إنجاز عديد المشاريع في الآجال المحددة لأن أي تأخير في تنفيذها يترتب عنه إهدار للمال العام.

كما تناول هذا اللقاء المشاريع التي بادر بها عديد المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية في إطار الشركات الأهلية والعقبات المفتعلة في أكثر الأحيان التي يواجهونها.

وخلص رئيس الجمهورية إلى أنه لا يمكن التسامح مع من يهدر المال العام أو يعطل تنفيذ المشاريع أو من يقف عقبة أمام الشباب المتطلع لبعث مشاريع تزيد من ثروة بلادنا وتقيهم من البطالة.