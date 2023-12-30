تفكيك شبكة لترويج المخدّرات تنشط في 3 ولايات..

تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس، في نطاق عمل مشترك مع فرقة الأبحاث العدليّة بباجة، من تفكيك شبكة لتوزيع المواد المخدّرة بولايات باجة وجندوبة وبنزرت.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إنه تم الاحتفاظ بــ 04 من عناصر هذه الشبكة وحجز 30 صفيحة من مخدّر القنب الهندي وزنها الإجمالي 03 كغ و246 قرص مخدّر ومبلغ مالي قيمته قرابة 22 ألف دينار و4 سيارات ودراجة مستغلة في النشاط الإجرامي المذكور.

وقد أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائيّة بباجة، بمباشرة قضية عدلية في الغرض وتتبّع ذوي الشبهة لأجل جرائم “تكوين وإدارة عصابة للاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال”.