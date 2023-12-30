محامي مريم الدباغ: الحكم غير مُنصف وسنتّخذ هذه الاجراءات..

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الجمعة 29 ديسمبر 2023 بالنزول بالعقاب في حق الأنستاغراموز مريم الدباغ إلى شهر واحد سجن وبالتالي الإفراج عنها بعد أن قضت مدة عقوبتها في الإيقاف.

وقال المحامي بلال التازني في تصريح لموزاييك اليوم السبت إنّ منوبّته غادرت السجن مساء أمس، مبينا أنّ المرافعة استندت أمس على المطالبة ببطلان اجراءات التتبع التي رافقتها العديد من الاخلالات، وفق تقديره .

وترى هيئة الدفاع عن مريم الدباغ، أن الحكم كان غير منصف في حق منوبيتهم رغم أنّها غادرت السجن، وفق تصريح محدّثنا الذي أكّد اللجوء إلى التعقيب للمطالبة بعدم سماع الدعوى، نظرا للاخلالات الاجرائية التي رافقت اجراءات التتبع .