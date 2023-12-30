إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية



أصيب جنديان إسرائيليان في حصيلة أولية لتنفيذ عملية دهس استهدفت مجموعة من الجنود عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية

كما وردت أنباء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه مركبة على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، نفس مكان تنفيذ عملية الدهس.

ووثقت مواقع إخبارية فلسطينية من منطقة العملية نقل الجيش الإسرائيلي الجنديين المصابين عبر مركبة إسعاف عسكرية.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية، أنها سمعت صوت إطلاق نار على مدخل المخيم، وشاهدوا جنود الاحتلال يطلقون النار باتجاه سيارة لونها أحمر صغيرة، وجنديين على الأرض.

وفي وقت لاحق ذكرت مصادر أن مواطنين كانا يتواجدان داخل السيارة الحمراء التي أطلق الجنود النار عليها. بحسب ما نقلته وكالة “معا” الإخبارية.

وقالت إنه لم يتسن بعد التأكد من هذه المعلومات، بسبب الانتشار المكثف للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب محمد حسين اسماعيل مسالمة، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي صوبه، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن “قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، على مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس”.