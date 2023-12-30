إيقاف زياد الهاني.. نقابة الصحفيين تدعو لوقفة إحتجاجية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى الحرة في تونس، إلى المشاركة في وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 1 جانفي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وأشارت النقابة في بلاغ الى ان هذه الوقفة تأتي للمطالبة بإطلاق السراح الفوري للزميل زياد الهاني الذي تم الاحتفاظ به في خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين.

كما ان هذه الوقفة تأتي أيضا من أجل إنهاء مظلمة لا تشرف بلادنا وشعبنا خاصة وان تونس تحيي ذكرى 17 ديسمبر – 14 جانفي التي حررت البلاد من عقود الديكتاتورية وانهت سنوات من الحكم الفردي وقضاء التعليمات وفرضت هوامش واسعة من الحريات العامة والفردية وفق نص البلاغ.