وزارة المالية تصدر بلاغ هام..وهذا ما جاء فيه..

دعت وزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين قانونيا أو إختياريا، بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد، إلى إيداع التصريح الشهري بالأداءات خلال أجل 20 يوما الأولى، عوضا عن 28 يوما، من الشهر الموالي للشهر، الذي تمّ خلاله توظيف الأداءات أو إنجاز الخصوم من المورد.

ويشمل هذا الإجراء، وفق بلاغ صدر عن الوزارة، التصاريح الشهرية الواجب إيداعها ابتداء من شهر جانفي 2024.

ويتعلّق الأمر بالخصوم والأداءات، الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والاداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الإجراء والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات.

وعلى الراغبين في مزيد الاستفسار، الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بُعد على الرقم 400 100 81.