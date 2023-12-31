المنستير: حجر آلاف علب السجائر بسبب زيادة غير قانونية في أسعارها..

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للحرس البلدي بطبلبة، من حجز 7 آلاف علبة سجائر محلية بقيمة جملية تقدر بحوالي 37 ألف دينار خلال ديسمبر الجاري، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي.

وأوضح المثلوثي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأحد 31 ديسمبر 2023 أن حجز هذه الكمية من التبغ يأتي على خلفية الزيادات غير القانونية في الأسعار، وتعمد أصحاب رخص بيع مواد الاختصاص التفويت في الكميات خارج مسالك التوزيع القانونية.

وفي هذا الإطار، أصدر والي المنستير ثلاثة قرارات لمنع التزود بمادة التبغ بالنسبة للمخالفين من أصحاب رخص بيع مواد الاختصاص، حسب المصدر ذاته.