برج الوزير/ شجار ينتهي ببتر إصبع شاب بواسطة سيف..!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالاحتفاظ بشاب يشتبه في تورطه في بتر إصبع شاب بواسطة سيف كبير الحجم إثر خلاف نشب بينهما صباح اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 بجهة برج الوزير بأريانة الشمالية.

ووفق ما أكده مصدر مطلع لاذاعة موزاييك فان الأبحاث المجراة بينت أن خلافا نشب بين شابين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأحد أنهج برج الوزير بأريانة الشمالية لأسباب لاتزال مجهولة، فعمد أحدهما الى التسلح بواسطة سيف كبير الحجم، جلبه من منزله وهوى بواسطته على يد خصمه، مما أدى الى قطع سبّابة يده اليمنى.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد تمكن أعوان الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من إلقاء القبض على المعتدي وحجز السيف، فيما تم نقل المعتدى عليه إلى أحد المستشفيات للعلاج بسبب خطورة إصابته.