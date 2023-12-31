الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو إلى تسوية ملف الدكاترة العاطلين عن العمل

دعا الإتحاد العام لطلبة تونس، إلى تسوية ملف الدكاترة العاطلين عن العمل وانتدابهم في مراكز البحث و الجامعات.

وطالب الإتحاد في بيان له ، بتكثييف مراكز البحث واعتماد البحث العلمي حتى تتوفر مواطن عمل إضافية للدكاترة الباحثين ، معبرا عن دعمه لتحركاتهم المطالبة بالتشغيل .

وتوجهت المنظمة الطلابية بالدعوة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، من أجل إجراء حوار مع كل مكونات منظومة التعليم العالي لإصلاح منظومة التعليم العالي .

واعتبرت، ان مشكل بطالة الدكاترة يمثل نتيجة لما وصفته بمنظومة التعليم العالي غير المواكبة لمتغيرات الواقع ، منبهة ، إلى ان الالاف من العاطلين في صفوف الدكاترة الباحثين وجدوا أنفسهم اما ضحايا للبطالة أو هم يعملون بأجور لا تلبي متطلبات العمل اللائق .

وأوضح الإتحاد العام لطلبة تونس أن بيانه يأتي في إطار متابعة لتحركات الدكاترة العاطلين عن العمل ، مؤكدا مساندته لمطلب تسوية وضعية الدكاترة الباحثيين وتمكينهم من حقهم في الانتداب المباشر .

ويأتي البيان أسابيع قليلة إثر إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.