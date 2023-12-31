عاجل/هاجموا سفينة بالبحر الأحمر..مقتل 10 حوثيين في قصف أميركي..

قُتل عشرة حوثيين وأُصيب اثنان آخران جراء القصف الأميركي، الأحد، على زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، وفق ما قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني.

وأفاد مصدر ملاحي في الميناء رفض الكشف عن اسمه، بـ”مقتل عشرة حوثيين، وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

كما أكد مصدر ملاحي آخر بدون الكشف عن هويّته، حصيلة القتلى، مشيرًا إلى أن “أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد”.

العربية نت