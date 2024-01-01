رئاسة الحكومة تنعي المناضل الحقوقي خميّس الشمّاري

نعت رئاسة الحكومة، المناضل والحقوقي خميّس الشمّاري، الذي وافته المنية، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 81 سنة (ولد يوم 7 نوفمبر 1942).

وتقلد الفقيد عديد المناصب السياسية حيث تم انتخابه عضوا بمجلس النواب عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من 1994 إلى 1996، كما شغل منصب سفير لتونس لدى اليونسكو ما بين 2011 و2013.

وعرف الفقيد بدفاعه عن حقوق الإنسان والديمقراطية حيث شغل منصب كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ثم نائب رئيس من 1981 إلى 1994 وهو عضو مؤسس للمعهد العربي لحقوق الإنسان. وبسبب مواقفه النضالية فقد تم إيداعه السجن في عديد المناسبات في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وبعد انتهاء مهامه باليونسكو عاد إلى تونس ليتم انتخابه عضوا بهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014 التي استقال منها دون أن يباشر أعماله فيها.

وقد تحصل الفقيد سنة 2018 على الصنف الثاني من وسام الجمهورية اعترافا بمسيرتيه النضاليّة وتقديرا لإسهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الديمقراطية.