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إحباط 13 عملية ”حرقة” وإنقاذ 188 مجتازا وحجز 10 مراكب حديدية

2024/01/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 175 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تمكنت وحدات الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 05 أشخاص مفتش عنهم بين منظمين ووسطاء بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و08 محركات بحرية.
من جهتها، أحبطت وحدات المنطقة البحرية بنابل عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 13 مجتازا تونسيا من بينهم فتاة أجنبية.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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