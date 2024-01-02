عاجل/الحوثوين يستهدفون بارجة أمريكية في البحر الأحمر..

أعلنت مصادر عسكرية يمنية بإطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين استهدفا بارجة أمريكية قرب جزيرة حنيش جنوبي البحر الأحمر، دون إصابة البارجة بأي أضرار.

كما أكدت المصادر أن زوارق حوثية أطلقت قذائف من مسافة بعيدة على البارجة دون أن تصيبها، نافية أن يكون قد حدث أي اشتباك مسلح بين الجانبين، وفق موقع “سكاي نيوز”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت مساء أمس الاثنين وقوع هجوم شنته ميلشيا الحوثي على سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصادر يمنية وقوع اشتباكات وانفجارات عنيفة بين الزوارق الحربية اليمنية وسفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أي تأكيد بشأن الحادثة.

كما لم تؤكد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي ترصد الحوادث الملاحية أي هجوم حوثي على البارجة الأمريكية.

وكالات