المنستير: تطوّر في عدد السياح الوافدين على الجهة بنسبة 19.6 بالمائة خلال السنة المنقضية



سجّلت الجهة السياحية بالمنستير وفود إجمالي 521 ألفا و830 سائحا، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 20 ديسمبر 2023، أي بتطوّر عادل 19.6 بالمائة في عدد الوافدين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة.

وأضاف بن حليمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ عدد الليالي المقضاة بالجهة تطوّر خلال سنة 2023 بنسبة 41.1 بالمائة، حيث بلغ معدل الليالي المقضاة مليونين و572 ألف ليلة مقضاة.

وأبرز أن الجهة استقبلت خلال ذات الفترة سياحا من السوق المحلية، التي تصدرت بقية الأسواق والجنسيات، تلتها على التوالي الجنسيات الفرنسية، والجزائرية، والبريطانية، والألمانية، مشيرا إلى أنّ نسبة إمتلاء النزل بلغت 80 في المائة خلال الاحتفال برأس السنة الإدارية 2024.

وحقّقت جهة المنستير مقارنة بسنة 2019 نسبة تطوّر بلغت 90 في المائة في عدد الوافدين، و73 في المائة في عدد الليالي المقضاة، وفق نفس المصدر.

وتوقّع فواز بن حليمة أن تحقق الجهة خلال الموسم السياحي 2024 أرقاما أفضل مما تحقق سنة 2023 وستكون قريبة أو تتجاوز ما تحقق سنة 2019 التي تعتبر سنة مرجعية في القطاع.

وستتدعم الجهة السياحية بالمنستير، خلال الصائفة المقبلة، بفتح نزل جديد من صنف 4 نجوم علاوة على دخول علامتين فندقيتين عالميتين إلى الجهة، ليرتفع مجموع العلامات الفندقية العالمية بالجهة إلى 6 علامات، حسب ذات المصدر.