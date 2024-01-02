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وزير الدفاع الاسرائيلي: بدون انتصار واضح.. لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط

2024/01/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, فلسطين

قام وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بالدخول إلى قطاع غزة، الثلاثاء، رفقة نائب رئيس هيئة الأركان، لإجراء تقييم لأوضاع القوات الإسرائيلية هناك.
وقال غالانت: “الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فبدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط”.
وقال غالانت: “في شمالي القطاع قضينا على 12 كتيبة لحركة حماس.. ما سنقوم به عملياتيا هنا هو عمليات هجوم بالنار عمليات اجتياح وعمليات خاصة وإذا ما اقتضت الحاجة فسنسيطر على الأرض للمدة التي نقرر، والهدف هو استنزاف العدو وقتله وخلق واقع نفرض فيه سيطرتنا على الأرض”.
وأشارت “القناة الإسرائيلية 12” إلى أن غالانت ونائب رئيس الأركان الإسرائيلي، قالا خلال تواجدهما في قطاع غزة: “لن نتوقف دون قرار واضح في الشمال.. الأصبع على الزناد”.

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