عاجل/ حركة فتح تُعلن إضرابا عاما ردا على اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري

أعلنت حركة فتح في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إضراب عام في رام الله والبيرة ردا على اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة فتح منير الجاغوب: “تعلن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم رام الله أن يوم غد الأربعاء إضراب عام وشامل في محافظة رام الله والبيرة ردا على اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في بيروت”.

وقال مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ماهر الطاهر: “ارتقاء القائد الكبير صالح العاروري جريمة لن تمر دون عقاب، المقاومة الفلسطينيّة الباسلة سترد على هذه الجريمة بكل قوّة، قيادات هذا الشعب العظيم يقدمون أرواحهم من أجل فلسطين”.

وتابع: “نتقدّم بالتهنئة والتبريك لحركة حماس وكل فصائل المقاومة، ونؤكّد في هذه اللحظة المؤلمة أنّنا سنواصل كفاحنا حتى دحر الاحتلال. سيعرف هذا العدو أنّه ارتكب خطأ سيدفع ثمنه غاليا”.

وختم الطاهر قائلا: “نقول لكل أحرار العالم أنّ الشعب الفلسطيني لن يستكين ولن يتراجع وسيواصل المقاومة حتى تحرير كامل ترابه”.

وأكدت حركة “حماس” اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب “القسام” في بيروت.

ووقع الانفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.