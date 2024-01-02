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عاجل/أول تعليق لايران على اغتيال صالح العاروري..

2024/01/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، يوم الثلاثاء، في غارة بطائرة مسيرة إسرائيل ستزيد دافع المقاومة لقتال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “دماء الشهيد ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلينالصهاينة، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضا وبين جميعالباحثين عن الحرية في العالم”.

كما ندد كنعاني بانتهاك “النظام الصهيوني العدواني” سيادةلبنان وسلامة أراضيه.

وأكدت حركة حماس “اغتيال” العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.

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