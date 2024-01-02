نهائيات كأس أمم افريقيا (الكوت ديفوار 2023+1): المنتخب التونسي ينطلق في التحضيرات..



شرع، مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ، في التحضير لمشاركته في نهائيات كأس إفريقيا، التي ستقام في الكوت ديفوار انطلاقا من يوم 13 جانفي الجاري.

وأجرت العناصر الوطنية، اليوم، الحصة التدريبية الأولى في الملعب الفرعي برادس، حيث شهدت التدريبات مشاركة 23 لاعبا في انتظار التحاق الثلاثي على معلول وأنيس بن سليمان ومرتضى بن وناس بمقر الإقامة خلال الساعات القادمة.

كما يتضمن برنامج التحضيرات إجراء مقابلتين وديتين الأولى أمام موريتانيا يوم 6 جانفي، والثانية أمام الرأس الأخضر يوم 10 جانفي، بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بملعب حمادي العقربي برادس قبل السفر إلى الكوت ديفوار.

وسيجري المنتخب غدا الاربعاء حصة تدريبية مغلقة بداية من الساعة الرابعة والنصف في حين ستنطلق حصة يوم الخميس 4 جانفي 2024 المبرمجة بالملعب الفرعي برادس بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء وستكون مفتوحة للإعلامين قصد إجراء الحوارات مع بعض اللاعبين والإطار الفني.

ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من نهائيات كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات جنوب افريقيا ومالي وناميبيا.

وكان المدرب جلال القادري الى 27 لاعبا للمشاركة في النهائيات وهم:

في حراسة المرمى : أيمن دحمان (الحزم السعودي) – بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) – معز حسن (النادي الافريقي)

في خط الدفاع : علي العابدي (كان الفرنسي) – منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) – ياسين مرياح (الترجي الرياضي) – أسامة الحدادي (غروتر فورت الالماني) – علي معلول (الاهلي المصري)- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) – يان فاليري (انجي الفرنسي) – وجدي كشريدة (نادي اتروميتوس اليوناني)- علاء غرام (النادي الصفاقسي)

في وسط الميدان : حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)- أنيس بن سليمان (شفيلد يونايتد الانقليزي) – عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروس المجري) – إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الالماني) – محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري)

في خط الهجوم : يوسف المساكني (العربي القطري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي) – طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) – سيف الله اللطيف (وينترثور السويسري)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي) – نعيم السليتي (الاهلي القطري)- مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) – إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي).