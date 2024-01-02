توننداكس ينهي اولى حصصه لسنة 2024 على تراجع بنسبة7ر0 بالمائة

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، مع إغلاق اول حصة تداول لسنة 2024 ، بنسبة 7ر0 بالمائة مدركا مستوى 8691 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وسجلت السوق تداول قرابة 7ر1 مليون دينار وقد استحوذ سهم شركة المنتوجات الصحية على 19 بالمائة من اجمالي التداولات وسجل تراجعا طفيفا بنسبة 1ر0 بالمائة الى مستوى 8 دينار.

وتصدر سهم الشركة التونسية للسيارات، قائمة الارتفاعات، بنسبة 1ر5 بالمائة ليصل الى سعر 500ر20 دينار في حين ارتفع سهم “بي هاش” للايجار المالي بنسبة 3ر4 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 380ر3 دينار.

وتراجع سهم وان تاك القابضة بنسبة 7ر4 بالمائة الى 500ر8 دينار في حين خسر سهم الشركة الدولية للايجار المالي، 1ر3 بالمائة ليغلق الجلسة على سعر 600ر18 دينار في ظل تداولات قاربت 17 الف دينار.