تونس تشارك بصالون “ميدست/غلوبل أندستري” من 25 إلى 28 مارس 2024 بباريس



تشارك تونس بالصالون الدولي للصناعة “ميدست/غلوبل أندستري”، الذّي سيقع تنظيمه بفيلبانت الواقعة بشمال شرق ضواحي باريس (فرنسا)، وفق ما أورده مركز النهوض بالصادرات، الذّي سيتولى تنظيم هذه المشاركة.

ويعد صالون “ميدست/غلوبل أندستري” الموعد العالمي للمهنيين والمناولين من الصناعيين. ومن المنتظر مشاركة 2300 عارض في هذه التظاهرة على مساحة عرض تناهز 100 ألف متر مربع. وستخصص مساحة 78 متر مربع للجناح التونسي وستقع تهيئته ضمن الفضاء المخصّص للبلدان والأقاليم.

ويوفر “غلوبل أندستري” وفق مركز النهوض بالصادرات، فرصة للمؤسّسات التونسيّة إمكانية تقديم عروضهم وإجراء لقاءات مع حرفاء محتملين والنفاذ إلى الأسواق الكبرى ومنصّة “industrie online” بما سيسمح لها بتقديم الأدلّة الخاصّة بمنتوجاتها لفائدة قاعدة المنخرطين ب”غلوبل أندستري” أي ما يعادل 250 ألف صناعي.

ويمكن للمؤسسات التونسيّة، المهتمّة، بالمشاركة في الجناح التونسي في هذا الصالون، الحجز على موقع site de paiement en ligne (e-cepex) في أجل لا يتجاوز يوم 10 جانفي 2024.