توتال للطاقات التسويق تونس: دافع للسيارات الكهربائية في تونس



بمناسبة إطلاق السيارة الجديدة Kia EV6، السيارة 100% كهربائية التي توفر استقلالية سير طويلة المدى، الدفع والانتقال الرباعي وصفر انبعاثات غازية، شاركت توتال للطاقات التسويق تونس في هذا الاطلاق بوصفها رائد السوق التونسية في مجال وضع محطات الشحن الكهربائي وبوصفها كذلك ملتزمة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة.

وكانت توتال للطاقات التسويق تونس انخرطت منذ سنة 2020 في مهمة تسهيل شحن السيارات الكهربائية ومساعدة سائقي هذه العربات على ذلك.

وكان لتعاونها وشراكتها مع الفاعلين في مجال العربات الكهربائية على غرار City Cars Kia، الأثر الكبير في دعمها لهذا الخيار وهذا التوجه المستقبلي وفي تشجيع الاعتماد على السيارات الكهربائية في تونس.

وقد أكد السيد معتز نزال مدير عام توتال انيرجي تونس، على التطور الكبير الذي يشهده القطاع النفطي وقدم الاستراتيجية العالمية الموضوعة من قبل توتال انيرجي بغاية الاستجابة لتحديات الانتقال الطاقي.

توتال للطاقات التسويق تونس، بنية تحتية للشحن أكثر تطورا من اجل نقلة نحو السيارات الكهربائية

منذ سنة 2020، انطلقت توتال للطاقات التسويق تونس في مبادرة ضخمة تتمثل في إطلاق ووضع شبكة شحن كهربائي للسيارات تغطي كامل تراب الجمهورية. وتتوفر هذه الشبكة اليوم على 29 نقطة شحن مجهزة بمحطات شحن كهربائية في 18 محطة بنزين توتال انيرجي في كامل البلاد. وتوفر محطات الشحن مستويات مختلفة من الطاقة من 22 كيلوواط/ ساعة الى 50 كيلوواط/ ساعة مع وجود محطات شحن سريعة 50 كيلوواط/ ساعة في الطرقات السيارة مع مشاريع توسع منتظرة من اجل تغطية مختلف الطرقات في تونس. وهذه العملية تتم بالتنسيق مع الشركاء المختصين في السيارات الكهربائية.

وكانت توتال للطاقات التسويق تونس بادرت باتخاذ إجراءات حاسمة من اجل تقديم استراتيجية شاملة تستجيب للتحديات الكبرى للتحول الطاقي تتضمن أساسا إقامة اول شبكة شحن كهربائي تتوفر على محطات كل 200 كلم على طرقات الجمهورية.

ومنذ سنة 2020، استثمرت توتال انيرجي في توسيع بنيتها التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي وتقريبها من حرفائها وكانت البداية بأول محطة شحن كهربائي في محطة الخدمات حدائق البحيرة بالعاصمة.

ولم يقتصر هذه الانتشار على الرؤية المحلية فقط بل هي انخراط كامل في توجه عالمي نحو الدعم والتشجيع على التحول الطاقي. وقد اثبتت توتال للطاقات التسويق تونس بالشراكة مع الفاعلين المحليين في المجال وفي إطار دورها واستراتيجيتها كمؤسسة دائمة، التزامها تجاه مستقبل طاقي أكثر نقاء ونظافة وديمومة في تحولها نحو الطاقات الجديدة.

وكانت المبادرة المشتركة بين توتال للطاقات التسويق تونس وشركاءها المختصين في تسويق السيارات الكهربائية عنصرا هاما في دعم وتقوية البنية التحتية الضرورية لنمو اسطول السيارات الكهربائية في تونس.

حول توتال للطاقات التسويق تونس

هي فرع من فروع مجموعة توتال للطاقات البترولية. أكثر من 300 شخص يعملون في فرع توتال للطاقات التسويق تونس بينما يوفر وجود الفرع في البلاد أكثر من 4000 فرصة عمل بشكل غير مباشر.

تتوزع نشاطات فرع توتال للطاقات التسويق تونسبين العمل على 8 مناطق صناعية وقرابة 160 محطة خدمات لتوزيع المحروقات و50 مركزQUARTZ.ويذكر أن حجم الاستثمارات في تونس قد بلغ أكثر 100 مليون دينار في السنوات الثلاث الاخيرة.

حول قسم التسويق والخدمات توتال للطاقات توتال اينرجي:

يعمل قسم التسويق والخدمات في توتال للطاقات على تطوير وتوزيع المنتجات المستخرجة من البترول بالإضافة الى تأمين كل الخدمات التي قد ترتبط بها من الوقود الأحيائي الى شحن السيارات الكهربائية والخدمات المرافقة والمرتبطة وأيضا الغاز للنقل البري والبحري..

تبلغ الطاقة التشغيلية توتال للطاقات أكثر من 31،000 موظفا موزعين في 107 دولة وتتوزع منتجاتها وخدماتها في 150 دولة. يستقبل قسم التسويق والخدمات وبشكل يومي أكثر من 8 مليون حريفا كل يوم في شبكاتها التي تضم أكثر من 16.000محطة خدمة في العالم.

توتال للطاقات هي اليوم رابع أكبر موزع لزيوت المحركات على مستوى العالم وهي أكبر موزع للمنتجات البترولية في أفريقيا. يحرص القسم التجاري في توتال للطاقات اليوم على تطوير انتاجيته في 50 موقعا في جميع أنحاء العالم حيث يتم تصنيع مواد التشحيم والبيتومين والمضافات والوقود والسوائل الخاصة.

حول مجموعة توتال للطاقات

توتال للطاقات شركة عالمية موزعة ومنتجة لمختلف أنواع الطاقة: بترول ومحروقات نظيفة، غاز طبيعي وغاز اخضر، طاقات متجددة وكهرباء.. أكثر من 105 ألف متعاون ملتزمون من أجل طاقة أفضل وأكثر جودة وبنظافة أكبر وبجعلها أقرب للمستعمل. حاضرون في 130 دولة نحن نعمل اليوم أن نكون أهم فاعل في مجال الطاقة المسؤولة والنظيفة من اجل رفاهية الشعوب.

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