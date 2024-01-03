عاجل/ متابعة: عدد ضحايا التفجير الارهابي في ايران يرتفع الى 73 قتيلا و173 جريح

قتل وأصيب العشرات في تفجير إرهابي خارج مرقد قاسم سليماني يمحافظة كرمان الإيرانية، وأفادت مصادر أمنية رسمية بأن التفجير نجم عن حقيبتين تحتويان على عبوات ناسفة.

وفي آخر الإحصائيات قتل 73 شخصا وجرح 173 آخرين في التفجيرات الإرهابية اليوم الأربعاء، تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ورفاقه في مطار العاصمة العراقية بغداد عام 2019.

وبعد الحادثة بقليل أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية وخلّفت العشرات بين قتيل وجريح ويبدو أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة.