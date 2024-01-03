الكاف: تكثيف حملات تلقيح الماشية ضد الأمراض المعدية والترفيع في كميات الحليب المجمّعة



كثّفت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف خلال هذه الفترة من عمليات تلقيح الماشية ضد عدد من الأمراض الوبائية التي تصيب قطعان الأغنام والأبقار ومنها بالخصوص الحمى القلاعية والحمى المالطية والجدري، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية فتحي زمال.

وقال زمال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاربعاء، إن المندوبية أكملت حملات التلقيح المبرمجة خلال سنة 2023 في مجال مقاومة امراض الحمى القلاعية والحمى المالطية والجرب المعدي وجدري الأغنام بنسب تجاوزت في بعض الحالات المؤشرات المبرمجة.

وتقوم المندوبية، وفق نفس المصدر، بمراقبة القطيع ضد سل الأبقار في الضيعات الفلاحية المهيئة وكذلك مراقبة مرض داء الكلب الذي قال إنه انتشر في الجهات المجاورة، حيث قامت المندوبية بتلقيح 25433 كلبا خلال السنة الماضية اي بنسبة بلغت 101 بالمائة عما كان مبرمجا في الغرض.

وبخصوص إنتاج الحليب، أوضح زمال أن الجهة تنتج 55 مليون لتر سنويا يتم تجميع 13 مليون لتر منها بالمراكز الواقعة بالجهة، والتي تدعّمت بمركزين جديدين بما سيمكن من الترفيع في الكميات المجمعة بالجهة، وفق تقديره.