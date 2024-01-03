عام 2024.. قد يكون الأكثر حرارة على الإطلاق!..

قد يكون عام 2024 أكثر سخونة من عام 2023 الحار “بشكل مذهل”، والذي شهد أحداثًا مناخية عديدة – وأيضا مميتة في كثير من الأحيان – في جميع أنحاء العالم، بحسب بيانات للموقع الاخباري الامريكي “Axios”.

ومن شأن عام 2024 الأكثر سخونة أن يزيد مخاوف سيناريو تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويعد عام 2023، مدفوعًا بتطور ظاهرة “النينو”، العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وأشار التقرير إلى أن متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2023 كان أعلى بمقدار 1.4 درجة مئوية من متوسط ما قبل العصر الصناعي، متجاوزا درجات الحرارة السابقة المسجلة في عام 2016، وهو عام “النينو” أيضا، وأيضا عام 2020.

في عامي 2016 و2020، تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية متوسط ما قبل الثورة الصناعية بمقدار 1.29 درجة مئوية و1.27 درجة مئوية، على التوالي.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على أن السنوات التسع بين عامي 2015 و2023 كانت الأكثر حرارة على الإطلاق. علاوة على ذلك، تم تسجيل درجات حرارة شهرية قياسية في جوان وجويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر 2023.

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان جويلية 2023 هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

العربية.نت