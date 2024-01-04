هام/الديوانة تضع اجراء جديد خاص بتجار “الفريب”..وهذه التفاصيل..

أكّد المتحدّث باسم الإدارة العامة للديوانية العميد شكري الجبري اليوم الخميس 4 جانفي 2024، إنّ قرار الديوانة اعتماد اجراء جديد خاص بتجار تجار الملابس المستعملة (الفريب) بالجملة يأتي على خلفية تكرّر التلاعب بالأرقام المُبيّنة على شهادات الشراء لدى عدد من التجار.

واضاف العميد شكري الجبري في تصريح لاذاعة في تصريح لموزاييك، أنّ هذا الإجراء جاء بعد اجراء مصالح الديوانة لأعمال تدقيق في شهادات الشراء أثبتت وجود إخلالات وتزوير في المعطيات تتعلق بالكمية والتاريخ والوزن، مؤكدا ارتفاع هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.

وبين العميد شكري الجبري بأنّ مصالح الديوانة كهيكل رقابي الذي يُعهد إليه بقوانين وتراتيب لتطبيقها لا يمكن أن يبقى في موقع المتفرج وإلاّ فإنّه سصبح حينها شريكا في الإخلالاتوهو ما دعا إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراء جديد يتعلّق بشهادت الشراء، وفق تصريحه.

ويقضي الاجراء الجديد بأن يؤشّر على شهادة الشراء رئيس مكتب الديوانة مرجع النظر بالمؤسسة الصناعية أو من ينوبه، ومُدوّن عليها نسخة مطابقة للأصل عليها ختمه الأصلي، وذلك ضمانا لعدم تزويرها ويتمّ الاستظهار بها عند المراقة من قبل المصالح المعنية للثبت من سلامة الشهادة.