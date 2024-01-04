300 تلميذ من تسع مدارس يعرضون مسرحية “لنسعف فلسطين بثقافات العالم” بالمسرح البلدي بالعاصمة

يقدم 300 تلميذ ينتمون لتسع مؤسسات تربوية بتونس الكبرى، يوم السبت القادم، مسرحية تحت عنوان”لنسعف فلسطين بثقافات العالم” بالمسرح البلدي بالعاصمة، وذلك انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الخميس، رئيسة جمعية المسعف الصغير هدى البدوي صاحبة هذه المبادرة.

وبينت البدوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كل مؤسسة تربوية ستتولى، ضمن هذه المسرحية التي تم تنظيمها بالشراكة مع مجمع “اليمامة للنشر والتوزيع”، تمثيل بلد من بلدان العالم والتعريف بثقافاته وعلاقته بالقضية الفلسطينية ومن ثمة “ستتحد هذه البلدان لإسعاف فلسطين وتحريرها” في نهاية العرض.

واضاف ان هذا العرض يندرج ضمن الدورة الثانية من مهرجان الطفولة التونسية قرطاج تعانق الطفولة تحت شعار “بين نضال الأجداد ووعي الأحفاد”

ومن جانبه أشار المنسق العام بجمعية المسعف الصغير شكري عونلي أن الهدف من هذه المسرحية هو فسح المجال لأطفال تونس للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عن طريق الفنون كما أنها فرصة لتوعية وتحسيس الناشئة بأهمية نصرة القضية الفلسطينية.

يذكر أن جمعية المسعف الصغير تأسّست في جوان 2019، وهي الجمعية الأولى في العالم العربي التي تملك مشروعا بيداغوجيا في مجال الإسعافات الأولية للطفولة.