قبلي: ضبط مختلف الاستعدادات لتوزيع مساعدات على العائلات المعوزة لمجابهة موجة البرد الشتوية

تعمل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي حاليا على ضبط استعداداتها للشروع في توزيع كمية من المساعدات على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشمل عددا هاما من الطرود الغذائية والحشايا والملابس الجاهزة والاحذية، من أجل معاضدتها في مواجهة موجة البرد في الفترة الشتوية.

وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، أحمد أحمد، في تصريح، اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قد خصّص لولاية قبلي في هذا الإطار كميات محترمة من المساعدات تتمثل في 16000 كلغ من المواد الغذائية الاساسية تشمل الزيت النباتي والسكر والعجين الغذائي والكسكسي والطماطم، علاوة على 1280 غطاء صوفيّا، و12800 قطعة ملابس متنوعة لمختلف الاعمار منها الجديد ومنها المعالج بطريقة جيدة، فضلا عن 12280 حذاء.

ودعا أحمد أحمد أهالي الجهة القادرين على المساعدة، والفلاحين الذين سيخرجون زكاة أموالهم، الى معاضدة المجهود الوطني بمجهود اخر جهوي يمكّن من مد يد العون لاكبر عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بكافة ربوع الولاية، مشيرا الى انه تم الشروع بعد في اعداد قائمات المنتفعين بهذه المساعدات والتي ستشمل حوالي 650 عائلة.

حمد