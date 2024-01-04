عاجل/ الإطاحة بمروّج مخدّرات في شارع باريس بالعاصمة وبحوزته 300 قُرص!



افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، بان معلومات مؤكدة وردت على أعوان دورية مترجلة تابعة لمصلحة مكافحة النشل بـ الإدارة الفرعية لتأمين وسائل النقل العمومي ومكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة، عن تواجد شخص معروف في مجال ترويج المخدرات ومحل متابعة من قبل الوحدات الأمنية على مستوى شارع باريس بتونس العاصمة.

وبالتحول على عين المكان ونصب كمين له أمكن القبض عليه وبحوزته 300 قرص مخدر نوع “اريكا” ومبلغ مالي.

وعليه تم تقديمه رفقة المحجوز إلى مقر مركز الأمن الوطني بفندق الغلة للتعهد بمواصلة البحث.