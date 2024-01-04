هلاك مسن في حادث مرور ببنزرت..

بعد سجن 3 صحفيين: الاتحاد الدولي للصحفيين يوجه رسالة لرئيس الجمهورية..

عاجل/ الاحتفاظ بهذا المسؤول..

مكثر/ حجز بندقية صيد بدون رخصة و 11 خرطوشة..

عاجل/ الإطاحة بمروّج مخدّرات في شارع باريس بالعاصمة وبحوزته 300 قُرص!

2024/01/04 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، بان معلومات مؤكدة وردت على أعوان دورية مترجلة تابعة لمصلحة مكافحة النشل بـ الإدارة الفرعية لتأمين وسائل النقل العمومي ومكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة، عن تواجد شخص معروف في مجال ترويج المخدرات ومحل متابعة من قبل الوحدات الأمنية على مستوى شارع باريس بتونس العاصمة.
وبالتحول على عين المكان ونصب كمين له أمكن القبض عليه وبحوزته 300 قرص مخدر نوع “اريكا” ومبلغ مالي.
وعليه تم تقديمه رفقة المحجوز إلى مقر مركز الأمن الوطني بفندق الغلة للتعهد بمواصلة البحث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn