المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لكان كوت ديفوار 2023+1 – اكتمال النصاب بانضمام سيف الدين الجزيري

يواصل المنتخب التونسي لكرة القدم تحضيراته لنهائيات كأس إفريقيا للامم 2023+1 التي ستقام في كوت ديفوار بداية من 13 جانفي الجاري وتضمن البرنامج اليوم الخميس حصة تدريبية ثالثة شهدت اكتمال النصاب بعد انضمام المهاجم سيف الدين الجزيري.

وكان المدرب الوطني جلال القادري وجه الدعوة لسيف الدين الجزيري لتعويض مرتضى بن وناس الذي تعذرت عليه المشاركة في النهائيات القارية لاسباب عائلية قاهرة.

واهتم الاطار الفني خلال الحصة التدريبية اليوم الخميس بعديد المسائل خاصة منها الناحية التكتيكية وذلك مع قرب اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب التونسي بنظيره الموريتاني يوم السبت المقبل بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بملعب حمادي العقربي برادس.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض مقابلة ودية ثانية امام الرأس الأخضر يوم 10 جانفي بملعب حمادي العقربي برادس ايضا.

ويستهل المنتخب التونسي مشواره في دور المجموعات في النسخة الرابعة والثالاثين من نهائيات كأس افريقيا للأمم بملاقاة ناميبيا يوم 16 جانفي قبل أن يتبارى مع مالي في الجولة الثانية يوم 21 جانفي على أن يختتم دور المجموعات يوم 24 من الشهر ذاته بمواجهة جنوب افريقيا.